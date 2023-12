Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano: l’annuncio

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano. A distanza di un anno dal loro primo incontro, i due hanno deciso di giurarsi amore eterno. Le nozze avverranno a breve, in una delle città più belle d’Italia.

L’annuncio arriva dal settimanale Nuovo: Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano. Insieme da circa un anno, avrebbero deciso di giurarsi amore eterno a Roma, città dove l’ex gieffina vive da tempo. “Primavera 2024. Manila Nazzaro e Sterano Oradei hanno deciso: tra pochi mesi, a maggio, diventeranno moglie e marito“, si legge sulla rivista.

Manila e Stefano diventeranno marito e moglie tra qualche mese, precisamente a maggio del 2024. Sul settimanale Nuovo si legge:

Al momento, Manila e Stefano non hanno ancora confermato le nozze. Qualche tempo fa, però, la Nazzaro non aveva nascosto il desiderio di diventare la signora Oradei. Intervistata dal settimanale Chi aveva ammesso:

“Ci piacerebbe sposarci, ma non abbiamo ancora deciso quando e come. Vorremmo una cerimonia intima e romantica, magari in un posto speciale per noi. Per ora stiamo godendo del nostro amore e della nostra convivenza, che è stata una scelta naturale e spontanea. Siamo felici così. Un figlio? Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi. Viviamo alla giornata e accogliamo quello che la vita ci offre. Adesso mi godo la storia con Stefano, che è una persona speciale per gentilezza e bontà d’animo. Ho un passato complicato, ma non ho mai smesso di sperare nell’amore e sono felice”.