La settima puntata di Amici si apre con la prima manche dove si scontrano Anna Pettinelli e Raimondo Todaro contro Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: gli animi competitivi fanno accendere una nuova polemica tra le due prof.

La prof Pettinelli ha richiesto il guanto di sfida sull’estensione vocale e si è aperta una vera e propria discussione sulle potenzialità e sull’estensione vocale di Sarah:

La prof Cuccarini interviene nel dibattito per difendere la sua allieva e afferma:

«In questo serale Sarah ha cantato di tutto, ha esplorato tutti i generi».

Tuttavia, la Pettinelli rincara la dose: «Bisogna capire come lo ha fatto».

La Cuccarini continua:

«Anna però mi devi far replicare perché tu hai scritto la lettera per lei. Sarah ha fatto vedere come si canta, con leggerezza e non solo, lei lo ha fatto sempre. Ha interpretato le canzoni con gli strumenti che ha: dove sta scritto che tu puoi avere successo solo con estensione e con una voce potente. Se fosse vero questo, tre quarti della musica che mandi in radio ti farebbe schifo! Dove sta scritto?».