Tommaso Zorzi si è sfogato nelle sue storie Instagram, dichiarando di essere rimasto chiuso dentro un garage per diverse ore.

Tommaso Zorzi: “Mi hanno sequestrato in un garage”

Secondo quanto raccontato dal 29enne milanese, la disavventura è avvenuta all’interno di un condominio dove affitta alcuni appartamenti. “Premessa: li affitto regolarmente perché sono registrati al comune e perché è permesso dal regolamento condominiale” ha affermato, spiegando che a chiuderlo nel box è stato proprio uno del palazzo, infastidito presumibilmente dal via vai di persone che soggiornano negli immobili con Airbnb.

Sporta una querela

L’ex gieffino ha riferito di aver sporto querela per denunciare quanto successo tre mesi fa. “Io e un’altra persona che fa l’architetto ci trovavamo fuori e non avevo le chiavi per accedere” ha dichiarato Zorzi sui social “Io non volevo accedere negli appartamenti ma nel cortile interno del palazzo dove ci sono i garage e volevo mostrare una cosa a questo amico architetto da questo cortile dove si vede la facciata interna“. Il ragazzo ha quindi atteso l’arrivo di un condomino, che tuttavia ha colto l’occasione per lamentarsi delle locazioni brevi. “Lo seguo per andare verso i garage. Ma questo signore continua a rompere i co*****i su questa questione AirBnb. Lui se ne va e mi chiude a chiave di proposito nel garage, di fatto sequestrandomi e sapeva che non avevo le chiavi“, continua l’influencer.

Denuncia a carico di ignoti

Tommaso Zorzi e l’amico sono stati liberati dopo un paio d’ore dalla moglie del custode. “Avrei potuto sentirmi male dato che soffro di ansia” si è sfogato l’opinionista, aggiungendo di aver sporto denuncia contro ignoti non conoscendo il nome dell’uomo: “Quando l’ho incontrato gli ho chiesto le generalità per la denuncia e mi ha risposto: ‘se vuoi denunciare, il mio nome te lo devi sudare’. Alla prossima assemblea condominiale mi dovrò presentare con il mio avvocato“. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip ha quindi concluso il suo lungo sfogo: “Vi sembra normale che un condomino sequestra una persona nel garage perché non gli sta bene che faccia AirBnb? Ha sequestrato anche la persona che era con me, un testimone. Essere chiusi contro la propria volontà, soprattutto per me che soffro di ansia, è orribile.