Il 30 marzo scorso è stato riaperto il caso sulla morte di Manuela Murgia, la 16enne il cui corpo senza vita fu ritrovato nel canyon della necropoli di Tuvixeddu nel 1995: sotto analisi i vestiti che la ragazza indossava.

Manuela Murgia: riaperto il caso dopo 30 anni

Il corpo sena vita della 16enne Manuela Murgia fu ritrovato il 5 febbraio del 1995 nel canyon della necropoli di Tuvixeddu, Cagliari.

Inizialmente il caso era stato archiviato come suicidio ma, lo scoro 30 marzo, il caso è stato invece riaperto con l’iscrizione nel registro degli indagato dell’allora fidanzato della ragazza, Enrico Astero, oggi 54enne. Oggi è iniziato l’incidente probatorio, con le parole del genetista Emiliano Giardina: “c’è una grande attenzione su questo caso sia da parte nostra come consulenti, che da parte dei periti. L’obiettivo è quello di tentare ogni strada possibile: noi dobbiamo uscire dopo queste attività dicendo nulla in più poteva essere fatto.”

Incidente probatorio nel caso Manuela Murgia: sotto esame i vestiti di 30 anni fa

E’ iniziato l’incidente probatorio per il caso della morte di Manuela Murgia. Oggi sono state aperte le buste con i vestiti che l’allora 16enne indossava. L’obiettivo è quello di individuare delle tracce biologiche con i relativi profili genetici, e acquisite il Dna di Enrico Astero al fine di confrontarlo. I consulenti si sono presi 80 giorni di tempo per dare le risposte richieste. Una degli avvocati che rappresenta la famiglia Murgia, Giulia Lai, ha detto: “siamo fiduciosi che attraverso queste analisi troveremo dei riscontri oggettivi e certi, si troverà il cromosoma Y.” Presenti in Tribunale anche le sorelle e il fratello della vittima, il quale si augura di capire con chi era Manuela il giorno in cui è morta.