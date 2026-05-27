Incidente sulla statale 106: motociclista di Rossano perde la vita

Scontro mortale sulla statale 106: un 33enne di Rossano è deceduto in ospedale dopo l'impatto con un'auto, le autorità stanno ricostruendo la dinamica

Un tragico incidente stradale si è consumato sulla statale 106 jonica nei pressi di contrada Sant’Irene a Corigliano-Rossano (Cosenza), causando la morte di un motociclista di 33 anni di Rossano. I fatti, avvenuti il 26 maggio 2026, vedono coinvolti una moto e una Ford Focus; le prime ricostruzioni sono affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 e il personale ospedaliero che hanno valutato le gravi condizioni della vittima.

La dinamica dello scontro è ancora in fase di accertamento: secondo le fonti, la moto si è violentemente scontrata con l’auto e il centauro ha riportato traumi multipli. I medici dell’ospedale di Rossano, dopo i primi soccorsi, hanno disposto l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento a un nosocomio più attrezzato di Cosenza, ma il 33enne è deceduto prima del trasferimento.

La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi tecnici e l’attività investigativa.

I soccorsi e le procedure mediche

All’arrivo dei mezzi di emergenza i paramedici del 118 hanno prestato le prime cure sul posto e trasportato il motociclista all’ospedale di Rossano, dove è stata riscontrata una condizione critica dovuta a multipli traumi. L’attivazione dell’elisoccorso rappresenta una procedura standard in caso di pazienti con lesioni potenzialmente letali: l’obiettivo è il trasferimento rapido verso strutture con reparti di rianimazione e trauma center.

Nonostante l’intervento tempestivo, l’esito è stato purtroppo fatale.

Ruolo delle ambulanze e dell’elisoccorso

Nel protocollo di emergenza l’ambulanza effettua una prima stabilizzazione e il monitoraggio dei parametri vitali mentre l’elisoccorso viene inviato quando è necessaria una rapida evacuazione verso ospedali di riferimento. In questo caso, le equipe mediche hanno valutato la necessità di un trasferimento a Cosenza, ma la situazione clinica del paziente è peggiorata prima della partenza. L’uso combinato di mezzi terrestri e aerei è parte di un sistema che mira a ridurre la mortalità nelle traumi gravi.

Ricostruzione della dinamica e indagini

I carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano hanno eseguito i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità. L’attività investigativa comprende l’analisi dei segni lasciati sulla sede stradale, la raccolta di testimonianze e il controllo di eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona. La preliminare identificazione del veicolo coinvolto come una Ford Focus è parte degli elementi che saranno verificati insieme alle dichiarazioni di eventuali testimoni.

Fattori tecnici e verifiche

Per gli inquirenti è fondamentale accertare fattori come velocità dei veicoli, condizioni della carreggiata e visibilità al momento dell’impatto. Elementi tecnici – come l’eventuale presenza di frenate, lo stato dei pneumatici o l’angolazione dell’urto – vengono catalogati e confrontati con le dichiarazioni raccolte. Queste verifiche serviranno a stabilire se si sia trattato di un incidente dovuto a errore umano, a condizioni esterne o a altri fattori.

Impatto sulla comunità e misure di prevenzione

La morte di un giovane centauro ha suscitato forte commozione nella comunità di Rossano e di Corigliano-Rossano. Eventi di questo tipo riaccendono il dibattito sulle misure di sicurezza stradale lungo la statale 106, arteria spesso al centro di segnalazioni per incidenti. Le associazioni locali e le istituzioni richiedono interventi su manutenzione, segnaletica e controlli per ridurre il rischio di simili tragedie.

La vicenda resta al centro delle indagini dei carabinieri: i prossimi giorni saranno determinanti per completare la ricostruzione e verificare eventuali responsabilità. Nel frattempo la comunità piange la perdita del 33enne; la speranza è che dall’analisi accurata dei fatti emergano indicazioni utili a prevenire altri incidenti lungo la statale 106 jonica.