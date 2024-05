Pietro Fanelli ha lanciato pesanti accuse a Tommaso Zorzi. A detta del poeta dell’Isola dei Famosi, l’influencer milanese lo avrebbe più volte contattato sui social per avere foto intime.

Pietro Fanelli: pesanti accuse a Tommaso Zorzi

Dopo Fedez, nel mirino di Pietro Fanelli è finito Tommaso Zorzi. Il poeta dell’Isola dei Famosi, forse deluso dall’avventura in Honduras, ha deciso di far parlare di sé sfruttando il gossip. Ha contattato Fabrizio Corona e gli ha raccontato che l’influencer milanese lo ha più volte contattato sui social per avere foto intime.

Le parole di Pietro Fanelli

Pietro Fanelli, parlando di Tommaso Zorzi, ha dichiarato:

“Ho delle chat con questo personaggio, Tommaso Zorzi, in cui mi chiede le foto…, me le chiede insistentemente. Mi ha detto che in cambio mi avrebbe dato il follow. Quindi ci tengo a far vedere come sia un po’ un ipocrita. Lui sui social fa la figura di quello tutto per bene. Voglio specificare che io non giudico queste cose immorali. Però io dico quello che faccio nella vita privata e poi non faccio il perbenista, quindi vorrei smascherarlo. Se per te va bene ti posso mandare tutte le chat, tu fammi sapere”.

Tommaso Zorzi ignora Pietro Fanelli

Per il momento, Fabrizio Corona non ha pubblicato su Dillinger News le chat promesse da Pietro Fanelli. In tutto ciò, Tommaso Zorzi sta ignorando le accuse del poeta dell’Isola dei Famosi.