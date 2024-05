Pietro Fanelli Vs Fedez: il poeta pubblica la chat privata

Continua la lite social tra Pietro Fanelli e Fedez. Il poeta, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2024, ha pubblicato su Instagram una chat privata tra lui e il rapper.

Dopo l’attacco dell’1 maggio, quello in cui Pietro Fanelli definiva Fedez un “nano burattino“, l’ex marito di Chiara Ferragni ha replicato a tono. Di tutta risposta, il poeta dell’Isola dei Famosi ha pubblicato sui social la chat privata tra lui e il rapper.

Nella chat incriminata pubblicata da Pietro Fanelli, si legge la risposta di Fedez alle accuse che lui gli ha rivolto lo scorso 1 maggio. Il rapper ha tuonato:

Una replica alla Fedez, simpatica e ironica, che a quanto pare ha colpito il poeta.

La lite tra Pietro e Fedez è iniziata quando il poeta ha parlato così del rapper:

“Caro Fedez, nano burattino e piccolo uomo ringrazia quell’intellettuale teatrante, come lo chiami tu, di averti rivolto parola e di essersi presentato nel TUO podcast in cui sei l’unico a non aver niente d’interessante da dire (curioso, però, sei la persona che parla di più). Parli di noia, non sai nulla della noia, dalla noia si crea, la noia ormai si è estinta questo è un immenso problema, questi oggetti tossici chiamati cellulari hanno eliminato la noia. Continua a fare la tua beneficenza che mi ricorda tanto lo scandalo delle indulgenze”.