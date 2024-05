Mondo della musica in lutto: addio a Franchino, storico DJ e vocalist

Il mondo della musica e delle discoteche piange la scomparsa di una vera icona: Franchino, all’anagrafe Francesco Principato (71 anni), storico DJ e vocalist amato in tutta Italia e oltre. La triste notizia è stata confermata dalla sua famiglia, lasciando un vuoto nel cuore di coloro che hanno ballato al ritmo delle sue indimenticabili performance.

Franchino: il ricovero prima della morte

Franchino è stato ricoverato in ospedale per alcune settimane a causa di una malattia. L’artista è deceduto nella mattinata di domenica 19 maggio. Originario della Sicilia, si trasferì in Toscana all’età di 18 anni. Trascorse gran parte della sua vita nell’Empolese Valdelsa, tra Empoli e Montelupo, che videro i primi passi della sua carriera da vocalist.

Un vuoto immenso per la sua dipartita

Attualmente residente a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, Franchino ha lasciato un vuoto immenso nel cuore di chiunque abbia avuto il privilegio di conoscerlo.

Il messaggio dei famigliari

I suoi familiari, addolorati, hanno condiviso un messaggio toccante sui social: “Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio”. I funerali di Franchino si terranno in forma strettamente privata.