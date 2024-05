Scuola: Presidente DirigentiScuola, 'con il concorso il 23 maggio non disonoriamo Falcone'

Palermo, 19 mag. (Adnkronos) – "Il ministro dell'Istruzione, con il padre in quelle condizioni, si è dovuto preoccupare della polemica se giorno 23 maggio si può fare la prova pre selettiva, quando tutto è stato già organizzato… Mi ha chiamato il direttore generale della Sicilia, Giuseppe Pierro, per dirmi 'Attilio, meno male'. Non avete idea quanta fatica è stata necessaria per trovare i vigilantes, le scuole. Quattro giorni prima si alza qualcuno e crea la polemica. Stiamo disonorando Falcone, per caso? Stiamo disonorando qualcun altro? Assolutamente no. Quindi, bisogna avere il coraggio di non pensare alle critiche che non hanno senso e non hanno logiche". Lo ha detto Attilio Fratta, Presidente nazionale Dirigentiscuola, intervenendo a Bari all'ultima giornata del congresso nazionale di DirigentiScuola, l'associazione che rappresenta i presidi italiani, tornando a parlare della polemica dei giorni scorsi sul concorso presidi che si terrà il 23 maggio, il giorno della commemorazione per la strage di Capaci.