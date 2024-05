Spettacolo inaspettato nei cieli del Portogallo nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio. Per pochi secondi un lampo blu ha attraversato la volta celeste, regalando pochi secondi di meraviglia a chiunque si trovava nel nord del Paese. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Público, le numerose segnalazioni ricevute dalle autorità riguardo al fenomeno non hanno portato a rilevazioni significative riguardo alla possibile caduta di frammenti del meteorite.

Inaspettato lampo blu nella notte: una meteora illumina il Portogallo

Ha destato stupore e preoccupazione l’inaspettato passaggio, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 maggio, di un meteora nella volta celeste del Portogallo. Secondo quanto riportato da segnalazioni arrivate principalmente da Castro Daire e altre città del nord del Paese come Porto, il cielo è stato improvvisamente illuminato da un lampo blu intorno alla mezzanotte. Le chiamate arrivate al Comando delle operazioni di soccorso distrettuale (CDOS) di Viseu hanno anche fatto riferimento alla possibile caduta di un oggetto nella zona della Serra de Montemuro, ma le autorità non hanno rilevato nulla di significativo nella zona.

La meteora illumina il cielo del Portogallo: un fenomeno spettacolare e misterioso

