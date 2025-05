Per le farmacie, è disponibile il nuovo servizio Ready24: un agente AI che risponde in modo autonomo e automaticamente 24/7 ai clienti su WhatsApp. Le informazioni che può fornire riguardano orari, turni, disponibilità prodotti, servizi, promozioni, consigli, promemoria di farmaci per chi segue una terapia con acquisti ricorrenti. Ready24 si collega al gestionale della farmacia e alla banca dati di Farmadati per poter rispondere ad ogni richiesta in tempo reale. Al canale si accede tramite un numero, attivando così una chat scritta o vocale, in più lingue.

Luigina Di Giampietro, Ceo di Industry afferma: “Ready24 offre ai clienti comodità, velocità di risposta, informazioni sempre aggiornate e la creazione di un rapporto personalizzato. Per le farmacie il servizio permette di incrementare notevolmente l’efficienza risparmiando tempo nella gestione delle richieste, cui risponde in qualunque momento. Inoltre, in seguito all’avvio della conversazione la farmacia ha a disposizione un canale di comunicazione per l’invio di avvisi e messaggi promozionali”.

Ready24 viene configurato e personalizzato da Industry per ogni farmacia, si attiva in pochi giorni senza la necessità di avere un sito web. Dopo l’attivazione, viene aggiornato e monitorato per migliorarne sempre più l’efficacia secondo le esigenze della farmacia.

Il servizio dedicato invece agli store online, alle farmacie e alle aziende di marca che hanno un e-commerce, è Conversa. Un sistema di comunicazione digitale che, tramite un agente AI, conversa in tempo reale con i visitatori dello store: risponde a domande su prodotti, ordini e tempi di consegna, resi, promozioni. Ma non si limita solo a rispondere: ascolta, raccoglie bisogni, memorizza interessi e contatti per apprendere e personalizzare le risposte future. Tutte queste informazioni vengono poi utilizzate per inviare successivi messaggi e-mail mirati, su misura di gruppi di utenti con le stesse caratteristiche ed esigenze. Conversa è collegato ai database dello store e lavora in tempo reale 24/7.

Aggiunge Di Giampietro: “Con Conversa il customer care evolve in una relazione proattiva e personalizzata. È un sistema sofisticato, ma semplice da utilizzare per le farmacie e le aziende del settore che hanno un negozio online. Ha la grande capacità di offrire ai clienti una interazione su misura, con immediatezza e flessibilità, ricreando il tradizionale rapporto di fiducia con il farmacista in negozio ma con i vantaggi della tecnologia”.

Per maggiori informazioni: https://industrysite.it/ contatti/