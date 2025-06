WhatsApp, nuove anomalie su Android: @WaBetaInfo suggerisce un aggiornamento correttivo e l'azienda non si fa attendere.

Nelle ultime ore diversi utenti Android hanno segnalato malfunzionamenti nell’utilizzo di WhatsApp, in particolare nella gestione delle chat. A evidenziare la situazione è stato il profilo specializzato @WaBetaInfo, sempre attento alle novità e ai problemi dell’app di messaggistica. Un nuovo aggiornamento sembra essere in arrivo per correggere le anomalie riscontrate.

WhatsApp, problemi e criticità segnalate su Android

Secondo quanto segnalato dal profilo specializzato @WaBetaInfo, l’aggiornamento 2.25.18.8 di WhatsApp per Android avrebbe introdotto una serie di disfunzioni nella gestione delle chat. Tra le anomalie riscontrate, l’ordine cronologico delle conversazioni risulterebbe compromesso, le chat archiviate potrebbero ricomparire nella schermata principale e il sistema di archiviazione potrebbe non funzionare correttamente. A queste si aggiungono altri malfunzionamenti minori ancora in fase di valutazione.

Di fronte a queste criticità, il consiglio diffuso è stato quello di attendere un successivo aggiornamento correttivo, evitando soluzioni temporanee. Tuttavia, su X, diversi utenti hanno iniziato a condividere metodi “fai da te” per ridurre i disagi, come il riavvio forzato dell’app o la disinstallazione temporanea degli aggiornamenti recenti.

WhatsApp, problemi e criticità segnalate su Android: arriva il nuovo aggiornamento

La risposta ufficiale da parte di WhatsApp non si è fatta attendere: nelle ore successive è stata infatti distribuita la versione Beta 2.25.18.9 tramite il Google Play Store, con l’obiettivo di risolvere i bug e ristabilire il corretto funzionamento dell’applicazione su dispositivi Android.