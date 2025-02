Instagram ha introdotto alcune nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti, anche se le novità potrebbero non essere ancora accessibili a tutti gli utenti, a causa del consueto metodo di rilascio graduale delle nuove funzioni adottato dall’azienda.

Novità in arrivo su Instagram: adesivo per Whatsapp

La prima novità consiste in un nuovo adesivo per WhatsApp che consente di reindirizzare velocemente le persone sull’app di messaggistica immediata, anche se funzionerà solo con i numeri di telefono associati a WhatsApp Business. Questa nuova funzionalità aiuta le azienda e comunicare con le persone o con possibili acquirenti: con il tasto WhatsApp, infatti, l’utente interessato potrà immediatamente mettersi in contatto con l’azienda, nel caso in cui WhatsApp risultasse più comodo per una qualsiasi ragione rispetto ai messaggi diretti su Instagram.

Lo zoom per le storie e il nuovo suono di notifica

Altra nuova funzione disponibile sarà quella di poter effettuare uno zoom nelle storie. Basterà quindi utilizzare il classico metodo, appoggiare due dita sullo schermo ed allargare. Anche tale funzione, che dall’introduzione e delle storie non era ancora stata resa disponibile, potrebbe non essere ancora fruibile per tutti. In ultimo, è in arrivo un nuovo suono per le notifiche push di Instagram, che si distinguerà da quello predefinito di iOS. Questo aggiornamento concerne i messaggi diretti e le notifiche relative ai post e ai reel, come i “Mi Piace”. Per poter verificare la disponibilità o meno di queste novità, che presto saranno a disposizione di tutti, si consiglia controllare la presenza di aggiornamenti sull’App Store. Basterà accedere al proprio profilo scorrendo la pagina verso il basso per poi aggiornarla e verificare se è possibile installare l’ultima versione dell’app.