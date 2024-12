WhatsApp, Instagram e Facebook down: le cause e gli ultimi aggiornamenti

A partire dalle 19 di oggi, 11 dicembre, gli utenti di Facebook, WhatsApp e Instagram stanno riscontrando numerosi disservizi nell’uso delle piattaforme. Tutti i servizi di Meta sono down, non solo in Italia, ma a livello globale.

WhatsApp, Instagram e Facebook down in tutto il mondo

Questa sera, mercoledì 11 dicembre, Facebook, Instagram e WhatsApp stanno affrontando gravi disservizi, con le piattaforme in down. I problemi, iniziati intorno alle 19, continuano anche in questo momento. Dal continente europeo a quello americano, passando per l’Australia e il Giappone, il disservizio sembra avere una portata globale.

Downdetector, nella sua versione statunitense, ha già registrato migliaia di segnalazioni, cifra che si riflette anche nel sito italiano. Le difficoltà più comuni segnalate dagli utenti riguardano problemi di caricamento, difficoltà nel pubblicare contenuti e nel login.

WhatsApp, Instagram e Facebook down in tutto il mondo: le segnalazioni degli utenti

Gli utenti di Instagram e Facebook segnalano difficoltà nel pubblicare i propri post, nel commentare quelli degli altri e nell’accesso agli strumenti professionali per la gestione dei dati sulle piattaforme. Per quanto riguarda WhatsApp, invece, sembra che i messaggi inviati non arrivino a destinazione e che foto e video non riescano a caricarsi.

Su Facebook, l’azienda di Zuckerberg ha inviato un messaggio agli utenti, spiegando:

“Facebook è attualmente in manutenzione, ma dovresti poter accedere nuovamente tra pochi minuti. Nel frattempo, puoi leggere di più sulle ragioni di questo messaggio. Grazie per la tua pazienza mentre miglioriamo il sito”.

Tuttavia, non è chiaro se questo riguardi anche Instagram e WhatsApp, né che tipo di manutenzione sia stata eseguita da causare un disservizio di queste dimensioni.