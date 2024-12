Nelle ultime ore, diversi clienti di Intesa Sanpaolo stanno riscontrando disagi con il conto online, dove mancano stipendi e pensioni. Le segnalazioni su Downdetector hanno superato quota 7.000. Tra i servizi coinvolti, c’è anche l’applicazione Isybank, la banca digitale del gruppo Intesa.

Intesa Sanpaolo down: malfunzionamenti e difficoltà nell’accesso ai servizi bancari

Tutto ha avuto inizio dalle prime ore del mattino. Gli utenti hanno riscontrato diversi tipi di disagi: c’è chi non riesce ad accedere ai propri conti online tramite l’app e c’è chi, pur entrando via web, non riesce a effettuare alcun tipo di operazione, nemmeno a visualizzare i movimenti recenti. Inoltre, molti stipendi e pensioni non sono stati accreditati, nonostante oggi sia il primo giorno bancabile del mese.

Intesa Sanpaolo down: afflusso al call center e interventi in corso per risolvere il problema

Molti, giustamente, hanno chiamato l’assistenza e l’affluenza di clienti ha intasato il call center. Alcuni temono di essere gli unici a riscontrare questi disagi con il proprio conto bancario, e la preoccupazione cresce. L’istituto, intanto, ha comunicato che la causa del malfunzionamento è stata individuata e i tecnici stanno lavorando per risolvere tutto al più presto e mettere fine ai disagi dei propri clienti.