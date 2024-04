Social Meta in down: cosa è successo?

Ci sono state migliaia di segnalazioni riguardo l'ennesimo down dei social del gruppo Meta. Whatsapp, Facebook e Instagram sono andati di nuovo in down come spesso è accaduto in questi anni. Stavolta qual è stato il problema?

I social sono di nuovo in down? Così pare stando alle migliaia di segnalazioni arrivate dagli utenti negli ultimi minuti. Nella serata del 3 aprile, a partire dalle ore 20, i social del gruppo Meta non hanno più funzionato. Cosa è accaduto?

Social in down: cosa succede al gruppo Meta?

I social del gruppo Meta sono andati di nuovo in down. Facebook, Whatsapp e Instagram non hanno più funzionato dalle 20 della serata del 3 aprile.

I problemi sono durati per circa un’ora e hanno interessato soprattutto l’app di messaggistica, però ci sono stati rallentamenti anche per Facebook e Instagram.

Le segnalazioni sul down del gruppo Meta

A riportare la notizia in modo ufficiale è stato il sito Downdetector ma sono state tante le segnalazioni arrivate nel frattempo. Il portale tiene traccia appunto di tutte le interruzioni social, raccogliendo i rapporti dalle fonti, inclusi gli errori inviati dagli utenti sulla sua piattaforma.

Sarebbero addirittura 17mila gli incidenti riscontrati in pochi minuti dagli utenti di tutto il mondo, in particolare quelli di Whatsapp, che a livello internazionale hanno fatto impazzire gli utenti, sia in modalità web che da cellulare.

Molti Paesi del mondo hanno riscontrato il problema, dalla Spagna al Brasile, dalla Francia alla Germania e dall’America all’Australia.

Quasi subito è arrivata la comunicazione da parte di Whatsapp, su Twitter, dove si legge: “Stiamo lavorando per riportare le cose al 100% per tutti il più rapidamente possibile”.

Ricordiamo che solo poche settimane fa c’è stato un disservizio molto importante che ha interessato il gruppo Meta, con un blocco di due ore, che ha interessato anche Threads.