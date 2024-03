Facebook e Instagram in down: cosa è successo

Attualmente, Facebook e Instagram sono inaccessibili per gli utenti di tutto il mondo a causa di problemi tecnici: cosa sta succedendo

Problemi tecnici: Facebook e Instagram inaccessibili in tutto il mondo

Attualmente, sia Facebook che Instagram risultano inaccessibili per gli utenti globali a causa di inconvenienti di natura tecnica. Numerose segnalazioni sono state inviate riguardo ai problemi e alle disconnessioni delle app di Meta. Gli utenti si trovano impossibilitati ad accedere a Facebook, mentre su Instagram non possono caricare le proprie storie o visualizzare il feed. Nel pomeriggio del 5 marzo, si sono verificati disagi nell’accesso a entrambe le piattaforme social. Moltissimi utenti hanno riportato difficoltà nel caricamento delle pagine, con la comparsa di una schermata bianca. Centinaia di migliaia di persone provenienti da diversi Paesi del mondo hanno testimoniato malfunzionamenti legati ai prodotti Meta su X (ex Twitter).

Disservizi su Meta: Migliaia di segnalazioni per Facebook e Instagram

Su entrambe le piattaforme social, gli utenti hanno riscontrato errori nel caricamento dei feed e delle storie su Instagram, mentre su Facebook si sono verificati disservizi come la disconnessione automatica degli utenti e messaggi di errore durante il tentativo di accesso. Anche l’app Threads ha presentato alcune difficoltà d’accesso. Le squadre tecniche stanno lavorando per risolvere questi problemi al più presto possibile.

Mentre le squadre tecniche di Meta si adoperano per risolvere i problemi tecnici che hanno reso Facebook e Instagram inaccessibili, sorge spontanea una domanda: quanto dipendiamo realmente da queste piattaforme social? Questa interruzione improvvisa ci invita a riflettere sull’impatto che hanno nella nostra vita quotidiana e sulla necessità di trovare un equilibrio tra l’utilizzo delle reti sociali e il nostro benessere.