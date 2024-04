Intorno alle 20:31 ora italiana avverrà il passaggio estremamente ravvicinato di un piccolo asteroide di tre metri di diametro, che è stato scoperto il 9 aprile dal telescopio Pan-Starrs 2 alle Hawaii.

L’asteroide 2024 GJ2

L’asteroide, denominato 2024 GJ2, passerà a soli 12.320 chilometri dalla superficie terrestre, viaggiando sopra l’Australia a una velocità di 14,4 chilometri al secondo.

L’Agenzia Spaziale Europea ha rassicurato tutti in merito all’evento, che per quanto interessante, non comporterà alcun rischio di impatto.

Le parole dell’ESA sul passaggio dell’asteroide 2024 GJ2

«2024 GJ2 è piccolo e non vi è alcuna possibilità di impatto. Passerà ben all’interno dell’orbita dei satelliti nell’anello geostazionario. A questa distanza, la potente gravità della Terra modificherà in modo significativo l’orbita dell’asteroide attorno al Sole».

L’asteroide 2024 GJ2 è stato osservato per la prima volta dal telescopio Pan-STARRS 2, alle Hawaii, il 9 aprile, 2 giorni prima del suo incontro ravvicinato con la Terra. L’oggetto appartiene al gruppo di asteroidi Apollo e ha un diametro stimato di circa 3 metri.

Nessuna preoccupazione per l’asteroide 2024 GJ2

Il passaggio dell’asteroide non comporta alcun pericolo, ma le capacità degli esperti stanno aumentando sempre più, tanto da individuare anche gli asteroidi molto piccoli, come in questo caso, che si dirigono verso la Terra.