Dopo anni di attesa e numerose indiscrezioni, Nintendo ha finalmente messo sul mercato la Switch 2, nuova generazione della sua celebre console ibrida. A otto anni dal lancio della prima Switch, questa versione promette di rivoluzionare ancora una volta il modo di giocare, con miglioramenti significativi in termini di prestazioni, design e funzionalità. Ecco tutte le caratteristiche principali, il prezzo e le novità che rendono la Switch 2 un prodotto imperdibile per ogni appassionato di videogiochi.

Switch 2, Nintendo punta in alto

Nintendo stima di distribuire circa 15 milioni di Switch 2 entro la fine dell’anno fiscale, fissata per marzo 2026. Se l’obiettivo verrà raggiunto, la nuova console replicherebbe il ritmo di vendita iniziale della Switch originale, confermando aspettative molto alte per questo lancio.

Mario Kart World guida il debutto dei giochi su Switch 2

Il titolo di punta al lancio di Switch 2 è Mario Kart World, nuova evoluzione della storica serie Nintendo iniziata nel 1992. Il gameplay resta fedele alle corse su go-kart con power-up e ostacoli, ma introduce un’importante novità: la possibilità di esplorare liberamente ambienti aperti, anziché correre solo su tracciati chiusi. Il gioco segna anche un nuovo record, con un prezzo di listino di 90 euro per l’edizione fisica.

Accanto a Mario Kart World, troviamo versioni aggiornate di titoli iconici come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, oltre a un supporto più ampio da parte di altri editori. Sono già disponibili Cyberpunk 2077, Street Fighter 6, Kunitsu-Gami e Hogwarts Legacy, grazie alla maggiore potenza della console, ora in grado di gestire giochi multiplatform senza grandi compromessi tecnici.

Corsa alla nuova Switch 2 di Nintendo: caratteristiche, prezzo e novità

Da oggi, giovedì 5 giugno, è in vendita la Switch 2, nuova versione della popolare console Nintendo, lanciata a otto anni di distanza dal primo modello. È leggermente più grande (display da 7,9 pollici), offre una risoluzione Full HD, 256 GB di memoria interna e mantiene i classici Joy-Con, ora aggiornati con nuove funzioni. Non stravolge il concetto originale, ma migliora tutto il possibile.

Negli ultimi vent’anni, Nintendo ha puntato su innovazioni uniche: dal doppio schermo del DS al sensore di movimento della Wii. Switch 2, però, nasce con un obiettivo diverso: perfezionare un’idea vincente. Con oltre 150 milioni di Switch vendute, Nintendo ha preferito puntare su prestazioni e funzionalità avanzate, sacrificando anche uno dei suoi storici vantaggi: il prezzo contenuto. Il nuovo modello parte da 470 euro (contro i 330 della prima Switch), giustificati da componenti più potenti e costosi.

Tra le novità spiccano i Joy-Con 2, utilizzabili in modalità “mouse”, ideali per giochi gestionali come Civilization VII o per titoli basati sul movimento come Drag x Drive. Interessante anche Game Share, che permette di condividere giochi con altre persone – anche se non li possiedono – sia in locale che online, grazie alla nuova funzione Game Chat, integrata nella console con microfono, webcam e supporto per chat vocali e video.