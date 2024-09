Gli amanti della prima console attendono con ansia l’uscita della Nintendo Switch 2. Nessuna data ufficiale è stata ancora comunicata dall’azienda, ma i rumors parlano di un’uscita prevista per la primavera del 2025. Ecco cosa sappiamo.

Nintendo Switch 2: la data di uscita della nuova console

Gli ultimi report da fonti affidabili parlano di una produzione di massa ormai iniziata e una presentazione che punta alla primavera del 2025 come uscita ufficiale sui mercati internazionali. Inoltre, viene ipotizzato un periodo di presentazione verso metà ottobre, per non scontrarsi con il Tokyo Game Show che si terrà a fine settembre.

David Gibson, analista senior di ricerca presso MST Financial, ha osservato che Hosiden, l’assemblatore di Nintendo, sta investendo significativamente in nuove attrezzature e automazione:

“Nessuno sembra aver notato che l’assemblatore Nintendo: Hosiden sta spendendo 2 miliardi di yen in apparecchiature di produzione e 1 miliardo di yen in automazione nell’anno fiscale 3/25 per il suo principale cliente nel settore dell’intrattenimento (Nintendo). Mi aspetto ancora notizie a settembre e l’uscita a marzo 2025 per il prossimo dispositivo.”

Le caratteristiche della Nintendo Switch 2

Stando a quanto riportato dalle fonti del quotidiano giapponese Nikkei, la Nintendo Switch 2 sarà una console “ibrida”, e quindi strutturalmente simile a Nintendo Switch, con la possibilità di giocare sia in modalità portatile sia in modalità casalinga.

Il dispositivo dovrebbe avere uno schermo LCD da 8 pollici in grado di riprodurre giochi con una qualità dell’immagine superiore, al modello precedente, ad alta definizione. Non sarebbe dotata di pannello OLED. Probabilmente per contenere i costi e riuscire a rendere il prodotto più accessibile per tutti.

Il costo della Nintendo Switch 2

Non si conosce con esattezza il prezzo, ma considerando le prime informazioni trapelate l’ipotesi più accreditata è che venga messa in vendita al costo di 400 euro.