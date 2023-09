Dopo qualche anno dal lancio nel 2017, la Nintendo Switch è diventata una console apprezzata in tutto il mondo per i suoi giochi esclusivi e per le sue caratteristiche uniche. L’esperienza videoludica che ne deriva è senz’altro appagante per gli appassionati, nonché per i meno esperti in cerca di emozioni da condividere con amici e familiari, e di conseguenza la Switch ha riscontrato un certo successo sul mercato. Tuttavia, proprio perché ormai è passato del tempo dall’immissione di questo modello di console, ora la Nintendo Switch è pronta ad aggiornarsi con una nuova versione. Di seguito un approfondimento a riguardo.

In arrivo una nuova versione della Nintendo Switch?

A seguito di eventi videoludici come il Gamescom 2023, si sta parlando con insistenza dell’avvento di una nuova versione della Nintendo Switch. Non è ancora dato sapersi il nome ufficiale, ma sicuramente non ci sarà una Nintendo Switch Pro come si era fortemente ipotizzato. Al momento si potrebbe fare riferimento alla nuova generazione semplicemente come Nintendo Switch 2. Nemmeno la data di uscita è stata comunicata, però è molto probabile che la nuova versione verrà lanciata nel 2024.

Come lo possiamo dedurre? Tutto è strettamente collegato al Gamescom 2023, poiché in quell’occasione la console Nintendo Switch 2 è stata fatta provare ad alcuni esperti, e sono di conseguenza trapelate delle voci per mezzo degli insider. Siccome è alle porte una nuova versione, la classica Nintendo Switch e i suoi giochi potrebbero essere acquistati a prezzi molto bassi durante il Black Friday 2023, periodo ideale per fare compere di questo tipo.

Chiarendo anche la questione sul tormentone relativo alla Switch Pro, è bene specificare che la proposta di una versione mid-gen doveva avvenire nel 2021, ma ciò non si è verificato. Ecco perché il lancio della nuova generazione è vicinissimo, e nel frattempo la Nintendo potrebbe anche approfittarne per revisionare alcuni hardware attuali, tra cui la Switch Lite. Quest’ultima è la più indicata per un’operazione di rinnovamento, ergendosi a console di fine generazione, un po’ come fu il New Nintendo 2DS XL per la generazione 3DS.

Le caratteristiche della nuova generazione di Nintendo Switch

Numerosi videogiocatori hanno chiesto alla Nintendo di apportare modifiche importanti alla Switch, sperando nell’aggiunta di caratteristiche ancor più performanti e divertenti. Non si conoscono ancora le caratteristiche della nuova generazione, sebbene con l’esordio della Nintendo Switch 2 alle porte si possa cominciare a riflettere su quelle che sono le stime del momento. I videogiocatori hanno amato questo modello di console per il fattore portabilità, e quindi la nuova versione molto probabilmente verrà rafforzata da questo punto di vista. Si pensa alla RAM, la quale passerebbe a 12GB servendosi del sistema di upscaling DISS 3.1, mettendo a disposizione il ray tracing. Sulle dimensioni della console e la qualità del display è difficile esprimersi, ma la Nintendo si concentrerà prima sul lancio degli ultimi grandi titoli per poi passare alla nuova versione di Switch.

I migliori giochi per Nintendo Switch

I giochi per Nintendo Switch sono tantissimi, ma è opportuno citare in questa sede soltanto quelli meritevoli di un posto tra i migliori. E come non cominciare da Super Mario? L’avventura più recente dell’amatissimo idraulico baffuto è Super Mario Odyssey, il cui setting ha sorpreso sia i più grandi che i più piccini. Il gameplay si è dimostrato praticamente perfetto in quanto platform 3D. Ma passando a un platform 2D, uno dei giochi più divertenti per la Switch è Donkey Kong Tropical Freeze, soprattutto per la possibilità di vivere quest’esperienza in coppia. Un classico intramontabile in quanto a spasso condiviso è Mario Kart 8 Deluxe. L’esclusiva delle esclusive è senza dubbio alcuno The Legend of Zelda: Breath of the Wild, fenomenale sia nel genere GdR che nell’avventura, dato il suo carattere open world. Infine, sono da citare i giochi del filone Pokèmon e Animal Crossing: New Horizons.

Perché preferire la Nintendo Switch alle altre console?

La scelta di una console per videogiocare è sempre molto personale, e dipende dalle tipologie di giochi che si desiderano e dall’esperienza in quanto tale. La Nintendo Switch, dato il suo successo, appare una scelta convincente per le persone. Ciò è collegato al suo fattore originale, ovvero la versatilità. La possibilità di poter giocare praticamente ovunque, e non per forza davanti ad un televisore come nei casi della Playstation e dell’XBox, si traduce in un’esperienza flessibile.

Infatti, con la Switch si possono iniziare delle partite alla televisione per poi proseguire anche fuori casa sulla console portatile, il cui design ibrido e leggero ne facilita l’uso. Tra parentesi, tantissimi dei giochi in esclusiva citati nel precedente paragrafo sono tra i più amati in assoluto, come ad esempio Super Mario e Zelda. In conclusione, la Nintendo Switch è una console duttile e che permette alle persone di giocare perlopiù in compagnia, condividendo momenti memorabili all’insegna del divertimento. In attesa della nuova versione, si può continuare a godere delle sue caratteristiche uniche e inimitabili.