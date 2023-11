Tra gli strumenti di digitalizzazione che permettono di semplificare le attività professionali tra aziende e pubblica amministrazione, c’è la firma digitale. Un’importante novità che consente di velocizzare alcuni passaggi burocratici e di semplificare alcune procedure. Scopriamo di cosa si tratta e come la si può ottenere.

Che cos’è la firma digitale

In un processo di digitalizzazione che sta riguardando le aziende private ma anche e soprattutto la pubblica amministrazione, sono stati introdotti nuovi strumenti che rendono più semplice l’interazione tra soggetti di vario genere. Tra questi strumenti certamente spicca la firma digitale. Senza volere entrare troppo in questioni di natura tecnica, possiamo dire che si tratta di una procedura basata su tecniche crittografiche in maniera tale da poter apporre una firma a un documento elettronico come nel caso del classico file PDF. È uno strumento molto utile perché consente di sottoscrivere, da remoto, eventuali contratti, dichiarazioni fiscali oppure atti che riguardano il settore dell’amministrazione pubblica e privata. Possiamo dire che si tratta di una firma elettronica che ha valore legale con dei requisiti che consentono di garantire autenticità. Insomma, è del tutto e per tutto paragonabile a una tradizionale firma autografa che si appone su qualsiasi documento con una penna.

Il sistema di funzionamento della firma digitale

La firma digitale deve garantire tre principali caratteristiche per poter essere valida a tutti gli effetti: autenticità, integrità e non ripudio. Per riuscire a ottenere questa tipologia di riscontro si utilizzano sistemi crittografici per cui c’è una corrispondenza valida legalmente tra lo strumento e il titolare. Le credenziali di sottoscrizione vengono identificate attraverso il cosiddetto certificato digitale.In Italia ci sono aziende che offrono questo genere di servizio, permettendo di sottoscrivere una firma digitale che evidentemente semplifica la vita delle aziende ma anche dei professionisti. In particolare sul sito La Contabile.net, è possibile non solo accedere a questo genere di strumento ma anche e soprattutto scoprire come si fa ad ottenere la firma digitale Buffetti che spicca per funzionalità e affidabilità. La Contabile è un vero punto di riferimento per il settore amministrativo e professionale perché non solo si occupa di firma digitale ma anche di altri servizi e prodotti come lo Spid per l’accesso semplificato e sicuro ai vari portali dell’amministrazione pubblica, la posta elettronica certificata (PEC), software gestionali per associazioni, la fatturazione elettronica che è diventata sempre più importante e imprescindibile, prodotti e servizi per i pagamenti elettronici, per la creazione di timbri e lo smaltimento di toner. Insomma offre tutto il necessario per le esigenze dell’azienda e di un libero professionista.

Come ottenere la firma digitale Buffetti

La procedura per ottenere la firma digitale Buffetti è molto veloce e funzionale. Il servizio si chiama FirmaFacile di Buffetti e permette di ottenere l’attivazione entro 24/48 ore dall’acquisto, per cui la si può iniziare a usare sin da subito. È possibile richiederla con diverse modalità scegliendo, ad esempio, di utilizzare un dispositivo mobile come smartphone oppure tablet, affidandosi ad una pendrive oppure a una smart card. Scegliendo quest’ultima opzione Peraltro si sfrutta anche la possibilità di accedere a tutti i portali della pubblica amministrazione che prevedono come sistema di Login e di riconoscimento il CNS. Per poterla attivare è necessario avere con sé il codice fiscale oppure in alternativa la carta d’identità elettronica insieme ad uno smartphone per poter installare l’applicazione Aruba OTP, utile per ottenere un codice temporaneo per l’accesso. Inoltre, bisognerà disporre di un numero di cellulare e un indirizzo email a uso personale.

La firma digitale è uno strumento importantissimo che consente di snellire alcune procedure burocratiche con la pubblica amministrazione oppure tra aziende. È semplice da richiedere, ha un costo contenuto e i vantaggi sono davvero importanti perché permette di dare valore legale a qualsiasi genere di documento attraverso sistemi crittografici molto sicuri.