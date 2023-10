La mattina apriamo gli occhi e ancor prima di bere il caffè facciamo un check delle email, delle notifiche social o magari guardiamo qualche reel. Poi ci alziamo, controlliamo le news o magari mettiamo la nostra playlist Spotify preferita o facciamo partire il nuovo album che tanto aspettavamo. Usciamo di casa, impostiamo il navigatore per scegliere l’opzione migliore per arrivare a lavoro o per portare i bimbi a scuola cercando di evitare il traffico e poi continuiamo la nostra giornata utilizzando il nostro smartphone o la connessione wi-fi dell’ufficio o di casa per tantissime altre operazioni.

Sfogliando i social notiamo che le eventuali lamentele legate alla connessione internet riguardano l’interruzione del segnale ma anche la lentezza. Per fortuna la tecnologia ha fatto passi da gigante e la tecnologia ADSL viene soppiantata sempre più dalla connessione con fibra ottica mentre per il mobile il vecchio 4G viene sostituito dal più recente 5G. Devi però sapere che non tutta la Penisola ha già questi servizi. Vodafone.it tiene molto ai propri utenti e desidera che possano fare scelte consapevoli: per questo motivo sul proprio sito ha inaugurato una nuova area dove verificare la copertura di rete fissa e mobile e quindi selezionare l’abbonamento migliore e più conveniente disponibile nella propria città.

Il servizio Vodafone per comprendere quali servizi siano attivi nella tua zona

Chiaramente comprendiamo il tuo desiderio di avere accesso a fibra e 5G ma è bene sapere che attivare un abbonamento con una mancata copertura della tua zona potrebbe essere estremamente frustrante; potresti non ottenere ciò che desideri e quindi ritrovarti insoddisfatto. Vodafone vuole che tu possa essere un consumatore sereno e felice delle tue scelte, mentre continua ad investire per fare in modo che le tecnologie più moderne raggiungano non solo le grandi città ma anche le aree periferiche e rurali, offre la possibilità di verificare in pochi clic l’effettiva copertura.

Dati relativi alla velocità e alla connessione ma soprattutto le opzioni davvero disponibili comune per comune sono a disposizione degli utenti che in pochi clic possono verificare la situazione della propria città e attivare anche online l’abbonamento desiderato.

La situazione fibra in Italia

Nonostante l’Italia venga spesso bistrattata e segnalata per arretratezza, gli ultimi dati riguardanti l’innovazione tecnologia lato connessione sono incoraggianti. I dati relativi alla connessione fibra in Italia ci posizionano al 4 posto della classifica europea e sembrerebbe che fino al 2028 continueranno ad esserci investimenti per fare in modo che le abitazioni italiane abbiano accesso ad abbonamenti sempre più performanti.

A governare la classifica c’è il Regno Unito, seguito poi da Francia e Turchia e al quarto posto l’Italia. La fibra va di pari passo con il numero di abbonamenti: più località vengono raggiunte e più crescono gli abbonamenti.

Vodafone ha investito tanto nella promozione dei propri abbonamenti e lo fa in totale trasparenza, mostrando agli utenti quali opzioni sono migliori e più convenienti per la propria città puntando soprattutto sulla trasparenza.

Le famiglie cercano, dove possibile, una connessione rapida per servizi di streaming, gaming online ma anche per poter semplicemente convertire la propria casa in una smart home certi di poter garantire stabilità di rete.