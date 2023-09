Il Doodle di oggi celebra i 25 anni di Google. L’azienda è nata ufficialmente il 27 settembre 1998.

Google compie 25 anni e festeggia con un Doodle speciale

Il Doodle di oggi è davvero speciale perché celebra i 25 anni di Google, con tutti i suoi loghi indimenticabili. Sergey Brin e Larry Page si sono incontrati nel programma di informatica dell’Università di Stanford alla fine degli anni Novanta. I due hanno lavorato con tanta passione nei loro dormitori per riuscire a sviluppare un prototipo di motore di ricerca migliore. Dopo aver compiuto progressi importanti in questo loro progetto, hanno traferito l’operazione nel primo ufficio di Google, che altro non era che un garage in affitto. Il 27 settembre 1998 è ufficialmente nato Google Inc.

Il nome deriva da googol, che rappresenta semplicemente un numero enorme. L’origine di questo nome risale al 1920, come riportato da Focus, quando il matematico americano Eduard Kasner stava passeggiando per i boschi con il nipote Milton Dirotta, cui chiese suggerimento per il nome da dare ad un numero esagerato. La risposta è stata google, termine che è diventato famoso venti anni dopo, quando Kasner lo ha citato nel libro “Matematica e immaginazione“.

25 anni di Google: lo sguardo rivolto al futuro

Nel festeggiare questo importante traguardo, il motore di ricerca ha voluto ricordare che l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso. “Dal 1998 molte cose sono cambiate – compreso il nostro logo – ma la missione è rimasta la stessa: organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili. Miliardi di persone in tutto il mondo usano Google per cercare, connettersi, lavorare, giocare e molto altro ancora! Non vediamo l’ora di vedere dove ci porterà il futuro, insieme” è il messaggio di Google in questa importante occasione.