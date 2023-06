In occasione della 4a riunione ministeriale del Consiglio Ue-Usa per il commercio e la tecnologia si rafforza la cooperazione.

Intelligenza artificiale, si rafforza la cooperazione Ue-Usa

Unione Europea e Stati Uniti hanno il compito di mitigare i rischi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, prima di poterne cogliere le vere potenzialità. Questo, in sintesi, è l’impegno preso attraverso la dichiarazione dichiarazione congiunta firmata dai rappresentanti in occasione della quarta riunione ministeriale del Consiglio per il commercio e la tecnologia (Ttc) Ue-Usa che si è tenuta in Svezia. Il commercio bilaterale Ue-Usa “è ai massimi storici“, si legge in una nota della Commissione europea “con oltre 1,5 mila miliardi di euro nel 2022, di cui oltre 100 miliardi di euro nel commercio digitale“.

Alla riunione hanno partecipato i vice presidenti della Commissione europea, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, la segretaria Usa al Commercio, Gina Raimondo, e la rappresentante Usa per il Commercio, Katherine Tai. L’Unione europea e gli Usa hanno concordato un elenco di obiettivi fondamentali per far progredire la cooperazione transatlantica in materia di tecnologie emergenti, commercio sostenibile, sicurezza e prosperità economica, connettività sicura e diritti umani nell’ambiente digitale.

Cooperazione Ue-Usa sull’intelligenza artificiale

“L’Unione europea e gli Stati Uniti riaffermano il loro impegno a favore di un approccio all’AI basato sul rischio, per far progredire tecnologie di AI affidabili e responsabili. La cooperazione sui nostri approcci è fondamentale per promuovere un’innovazione responsabile, che rispetti i diritti e la sicurezza e garantisca che l’AI fornisca benefici in linea con i nostri valori democratici condivisi” si legge sul documento congiunto. L’incontro ha posto l’attenzione sulle soluzioni di intelligenza artificiale generativa e sulle opportunità e sui rischi legati a questa tecnologia. Le due parti hanno fatto progressi nell’attuazione della roadmap sugli strumenti di valutazione e misurazione del rischio, istituendo tre gruppi di esperti dedicati a tre temi. I temi in questione sono terminologia e tassonomia dell’AI, cooperazione su standard e strumenti per un’intelligenza artificiale affidabile e per la gestione del rischio, e azioni e monitoraggio e misurazione dei rischi di AI esistenti ed emergenti.

L’UE e gli Usa hanno annunciato un progetto di “codice di condotta” congiunto sull’intelligenza artificiale. “Nelle prossime settimane presenteremo una bozza di codice di condotta sull’intelligenza artificiale” ha spiegato la commissaria europea alla Concorrenza Margrethe Vestager. Si tratterà di “stabilire codici di condotta volontari che siano aperti a tutti i Paesi che la pensano allo stesso modo“. È stato anche siglato un accordo amministrativo che evidenzia cinque settori per l’esplorazione delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, ovvero previsione di fenomeni meteorologici e climatici estremi, gestione della risposta alle emergenze, miglioramento della salute e della medicina, ottimizzazione delle reti energetiche e ottimizzazione dell’agricoltura.