Localizzatore GPS senza sim: come funziona?

Capita che, durante le passeggiate, si rischi di smarrire o perdere il proprio animale domestico senza sapere dove sia finito e come rintracciarlo. Per sapere in ogni occasione dove si trova, è possibile attivare il localizzatore GPS senza sim che permette di tenerne traccia in tempo reale in modo da non smarrirlo ulteriormente.

Localizzatore GPS senza sim

Un dispositivo del genere è ritenuto particolarmente utile poiché il localizzatore GPS senza sim permette di localizzare una persona o anche un veicolo, a prescindere dove si trovi, senza bisogno della scheda sim incorporata al suo interno. Un device paticolarmente sicuro da usare proprio per i vantaggi e la possibilità di ritrovare sia persone che cose.

Non avendo la sim, permette di usarlo senza problemi o il rischio che si scarichi la batteria o il consumo dei dati, come avviene con TiMappo, considerato il migliore di questo settore. Un dispositivo che è usato per una serie di finalità e scopi diversi. I genitori possono usarlo per tenere traccia dei propri figli o i datori di lavoro per controllare i dipendenti che usano le macchine dell’azienda.

Al momento dell’acquisto e della scelta di un localizzatore GPS è bene anche capire quali sono i fattori da tenere in considerazione. Tra questi, sicuramente giocano un ruolo importante la durata della batteria, la memoria interna e la sua capacità, compreso anche la frequenza di registrazione del percorso in modo poi da inviarlo.

Inoltre, si rivela particolarmente utile per ritrovare il proprio animale domestico in caso si smarrisse durante la passeggiata quotidiana o quando scappa da casa per via dei fuochi di artificio di Capodanno. Indispensabile anche per ritrovare la propria auto in caso di furti o se non si ricordasse più dove è stata parcheggiata.

Localizzatore GPS senza sim: funzionamento

Il funzionamento di un dispositivo come il localizzatore GPS è molto semplice dal momento che registra il percorso di un soggetto o veicolo in maniera autonoma in modo da garantire il massimo riserbo e sicurezza. Non ha bisogno della scheda sim e quindi della connessione a Internet per fa sì che funzioni.

Si può usare per la sicurezza del proprio veicolo, per una maggiore protezione, come si è visto, verso i propri bambini o anche per soggetti che soffrono di qualche amnesia e hanno difficoltà a ritrovare la strada di casa oppure in caso dello smarrimento del proprio animale domestico durante le passeggiate o quando scappa per paura.

Si può registrare il percorso e il tragitto di una persona o di un veicolo collegandolo semplicemente alla rete GPS esterna permette di registrare la posizione in modo autonomo senza trasmettere dati. Il percorso che traccia ed è in grado di individuare è molto preciso e accurato in modo da indicare la giusta via senza perdersi.

Nel momento in cui è in funzione inizia a ricevere i messaggi e segnali GPS dalle stazioni satellitari per poi registrarli nella memoria interna e ripercorrere così il percorso che il soggetto o il veicolo hanno compiuto. Un dispositivo che funziona per diverse ore senza bisogno di doverlo ricaricare o senza l’aggiunta di un abbonamento a Internet e, quindi, evitando costi aggiuntivi.

Localizzatore GPS senza sim: miglior modello

Solitamente in commercio si trovano modelli di localizzatore GPS alquanto cari e che necessitano del pagamento di un canone mensile. Per risparmiare e avere un prodotto valido, il modello migliore è TiMappo, un dispositivo di tracciamento molto economico e veloce da installare sul proprio smartphone.

Un dispositivo molto piccolo che neanche si nota da portare e appendere un po’ ovunque: dall’auto alla bicicletta sino al portafoglio o allo zaino e borsa arrivando anche alla pettorina o collare del cane. Grazie a questo dispositivo si ha un tracciamento in tempo reale che viene inviato immediatamente sul telefono in modo da ritrovare l’oggetto o la persona.

Grazie alla facilità di utilizzo, alla affidabilità e al rapporto qualità prezzo, è riconosciuto il miglior localizzatore gps senza sim.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Dispone di un GPS integrato che ha una copertura valida in tutta Europa e che funziona in modo semplice e intuitivo al tempo stesso. Bisogna collegare TiMappo al proprio smartphone, scaricare l’applicazione dedicata, configurare poi il dispositivo in base alle istruzioni fornite e posizionarlo nell’oggetto, che può essere la bici o la macchina per tenerne traccia, per monitorare poi il percorso in tempo reale.

Facilissimo da usare e installare, inoltre è molto colorato ed è come fosse un gancio o ciondolo.

Per ordinare TiMappo, non essendo reperibile nei negozi fisici o Internet, basta ordinarlo qui alla pagina ufficiale del prodotto dove compilando il modulo con le proprie generalità va ad approfittare dell’offerta promozionale valida, in questo momento, al costo di 49€ invece di 99. Per il pagamento, sono accettabili le seguenti forme: Paypal, carta di credito e contanti al corriere con il contrassegno.

