Come tutti gli appassionati di film e serie tv ben sanno, avere a disposizione un monitor di livello superiore è il primo passo per vivere un’esperienza di visione unica, che nulla ha da invidiare al cinema, nella comodità di casa.

Ad oggi sul mercato è presente una vasta gamma di prodotti, adatti a tutte le tasche, ma con caratteristiche tecniche molto differenti tra loro.

Come riuscire, quindi, a districarsi in questa giungla di offerte, acquistando un monitor che sia davvero adatto alle proprie esigenze e in grado di riprodurre i propri contenuti preferiti in modo superlativo?

In questo articolo analizzeremo le varie caratteristiche da controllare durante la scelta del monitor e alcuni tra i modelli più amati del momento.

Caratteristiche di un monitor di qualità per film

Quando si decide di acquistare un monitor per vedere i propri contenuti preferiti è importante verificare alcune caratteristiche, quali:

tecnologia del display: negli ultimi anni i display hanno subito evoluzioni sempre più importanti; ad oggi sono quasi tutti LCD con retroilluminazione LED, ma vi sono alcune differenze tra loro. Per gli appassionati di cinema è consigliabile optare per un monitor con tecnologia IPS, per guardare film e serie tv con una qualità delle immagini senza precedenti;

dimensioni: per quanto riguarda le dimensioni, è ovvio che maggiore sarà la superficie del display più l’esperienza visiva sarà coinvolgente e immersiva. Per guardare un film è sufficiente scegliere un modello che sia di almeno 27 ”;

risoluzione: più è alto il numero di pixel, più l’immagine sarà dettagliata e nitida. Tra i modelli di monitor più apprezzati per la visione di film vi sono quelli Full HD (1920 x 1080) e Ultra HD (384 0 x 2160) ;

Come abbiamo accennato in precedenza, ad oggi sul mercato è possibile trovare una vasta scelta di monitor.

Tra i più apprezzati vi è uno degli ultimi arrivati di casa LG, LG MyView Smart Monitor, una nuova linea di monitor che sta facendo molto parlare di sé e che ha lasciato a bocca aperta gli appassionati di cinema.

Scopriamo alcune caratteristiche uniche di questo monitor.

LG MyView Smart Monitor: un nuovo modo per vivere i film

LG MyView Smart Monitor è una nuova linea di monitor che è entrata recentemente sul mercato con caratteristiche tecniche completamente innovative.

Grazie a questo monitor è possibile guardare i propri contenuti multimediali preferiti, ascoltare la musica del cuore o lavorare in smart working con un unico e semplice dispositivo.

LG MyView Smart Monitor offre, infatti, tutte le prestazioni comuni ai vari monitor tradizionali, ma allo stesso tempo permette di accedere agli ultimi contenuti in streaming on demand grazie al sistema operativo webOS.

L’intuitiva scherma Home offre la possibilità di ricevere consigli personalizzati su film e serie televisive da non perdere, permettendo un accesso rapido e semplificato alle maggiori app di streaming.

Inoltre, grazie alla tecnologia LG Mood Music, il monitor si trasforma in un vero e proprio DJ personale, proponendo playlist personalizzate per ogni utente.

I monitor possono essere collegati con facilità a qualunque dispositivo grazie al sistema Wi-Fi e Bluetooth integrati, inoltre, grazie alla tecnologia LG ThinQ Home Hub, LG MyView Smart Monitor si connette in pochi attimi a tutti gli elettrodomestici della casa, così da poterli gestire in tutta comodità dal proprio divano .

Con il suo design moderno e le cornici sottili su tre lati, LG ha pensato proprio a tutto, permettendo un angolo di visione ampio da qualunque posizione e offrendo la possibilità ai propri clienti di integrare perfettamente il monitor all’interno di qualunque ambiente domestico.

In particolare, il modello 32SQ780S è dotato di un particolare stand, definito Ergo, che permette di regolare il monitor in qualsiasi direzione, anche in profondità, per ottenere il massimo comfort .

Infine, per una vera esperienza smart, LG MyView Smart Monitor può essere controllato attraverso un intuitivo e pratico telecomando, in grado di regalare un’esperienza comoda e rilassante come con qualunque televisore LG tradizionale.

Per quanto riguarda l’aspetto prettamente video, i display di questa nuova linea di monitor sono IPS e VA, garantendo immagini nitide e colori chiari e vivaci, dando nuova vita ai contenuti multimediali preferiti e offrendo un’esperienza di visione senza precedenti.

Nel dettaglio, i modelli 27SR50F e 32SR50F sono stati realizzati con un display IPS, rispettivamente da 27” e 31,5” con risoluzione Full HD, mentre i modelli LG MyView Smart Monitor 32SQ700S e 32SQ780S sono dotati di display da 31,5” con una risoluzione 4K.

La linea di monitor LG MyView Smart Monitor è la risposta del noto brand coreano a tutti gli appassionati di cinema che desiderano trascorrere piacevoli momenti, da soli o in compagnia, guardando l’ultimo film o la serie tv del cuore con una qualità audio e video incredibili, senza rinunciare alla comodità della propria casa.