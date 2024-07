Come viene creato un videogioco: tutti i processi fondamentali

Ormai è appurato che il mondo dei giochi e dei videogiochi faccia parte delle nostre vite in maniera preponderante. Prima si poteva tendere a pensare a questo aspetto come prettamente virtuale o relegato soltanto al divertimento ma, invece, il gaming è diventato parte integrante della quotidianità, andando a toccare spesso anche il tangibile e non restando ancorato alla sua precedente dimensione.

Sul web si possono trovare tantissimi siti di giochi online che accolgono titoli più o meno famigerati, con differenti dinamiche di gioco, che siano essere più arcade o di stampo simulativo. In tal senso, i videogiochi restano spesso il punto di riferimento per l’utenza, specialmente per chi preferisce un’avventura immersiva oppure un gioco su console. Ma come viene creato un gioco online tipo? Quali sono i passaggi che devono essere rispettati e attuati per arrivare a una conclusione felice del processo di creazione?

La pre-produzione

Il primo step per la nascita di un videogioco è certamente quello della pre-produzione. Nell’ambito di un processo articolato e complesso, che andrà a coinvolgere differenti fasi e competenze, la pre-produzione fa parte della pianificazione iniziale ed è lo step in cui si definisce l’idea di gioco e si crea la progettazione di esso, tramite un documento chiama Game Design Document (GDD). Tale documento prende il ruolo di guida completa per le fasi di sviluppo del gioco, andando a integrare tutti i dettagli necessari per mettere in piedi il progetto.

In questa specifica fase si devono dunque definire alcuni obiettivi primari quali il concetto di base del gioco, il genere e il pubblico di riferimento del titolo, la creazione di concept art e prototipi così come una stima dei costi e del tempo necessario per lo sviluppo.

Produzione

Dopo questa primissima fase si entra finalmente in produzione, ovvero lo step in cui l’idea viene effettivamente realizzata e che può durare anche anni. In questo campo vanno a convergere professionisti di vari reparti.

I designer, per esempio, lavoreranno sulla creazione dettagliata dei livelli di gioco, mentre i programmatori trasformeranno i concetti in codici andando a dare una concretezza alle meccaniche di gioco. Gli artisti, inoltre, si occuperanno di creare modelli e texture così come anche i vari elementi visivi. Anche i sound designer e i compositori lavoreranno su effetti sonori e musica, mentre gli attori si occuperanno di doppiare o interpretare un personaggio tramite motion capture, ove fosse necessario. Infine, i tester andranno a individuare e segnalare eventuali bug, assicurandosi quindi che il gioco possa funzionare correttamente.

C’è da dire che la produzione prevede diverse tappe, tutte importantissime e chiare, per la buona riuscita della creazione di un gioco. Viene infatti sviluppata innanzitutto una versione iniziale del gioco, per testare tutte le idee in ballo. Successivamente viene plasmata una prima versione giocabile con placeholder e, in seguito, sarà rilasciata una demo completa di una parte di gioco per le presentazioni. Infine, arriveranno la versione Alpha, Beta e Gold Master del titolo, che rappresentano rispettivamente il gioco con le sue funzionalità principali, il titolo quasi completo e la versione finale del videogioco.

Post-produzione

A questo punto la fase calda è terminata ma resta uno step comunque molto importante, ovvero la post-produzione. Essa può avvenire sia prima che dopo l’uscita di un gioco e prevede degli aspetti fondamentali per la corretta fruizione di un titolo.

Infatti in questa fase prevalentemente vengono risolti eventuali bug riscontrati dopo il lancio e non individuati in precedenza, così come vengono rilasciati aggiornamenti e DLC per migliorare il gioco a livello di gameplay o, più semplicemente, aggiungere nuovi contenuti.

Il processo di creazione di un videogioco è quindi molto complesso, che si tratti di un indie o di un titolo con alle spalle un grosso budget. In ogni caso il processo è di stampo iterativo e collaborativo e richiede creatività, tecnica e gestione per essere attuato con successo.