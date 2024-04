I tappetini mouse personalizzati sono gadget utili e particolari per un'azienda, grazie alle stampe e grafiche fatte su misura.

Se ci sono degli strumenti utili, quando si usa un computer desktop, sono i tappetini mouse personalizzati. Certo, di tappetini belli e pronti ce ne sono tanti e di misure diverse, ma quale gadget è più utile per un’azienda, un punto vendita o un museo – solo per fare qualche esempio – di un’immagine che resta sempre con l’utente, ogni volta che usa il computer per lavoro o per diletto?

Siamo sicuri che basti questo per farti capire l’importanza di un tappetino mouse personalizzato con il logo della tua azienda oppure con i prodotti di punta che vendi!

C’è però una questione che vogliamo sottolineare: siccome il mousepad è un vero e proprio oggetto di consumo, perché viene sollecitato dal mouse più e più volte al giorno, è necessario che sia prodotto con materiali resistenti e scorrevoli e che la sua stampa non sia di quelle che sbiadiscono in un attimo.

Quali materiale per un tappetino mouse personalizzato di qualità

Pensiamo ai materiali: abbiamo detto che devono essere resistenti all’usura, ma anche scorrevoli, perché altrimenti il puntatore del mouse potrebbe diventare lento. Per questo, ti consigliamo di richiedere dei tappetini con un’anima rigida in PP da 0,5 mm, senza traccia di carta, perché questo è l’unico materiale che ti garantisce una risposta rapida del mouse e la resistenza all’usura. Inoltre, la superficie deve essere trattata per diventare antigraffio e antiscivolo, perché si possa lavorare o giocare, ottenendo sempre la massima performance dai tappetini mouse personalizzati.

È possibile persino sceglierne la dimensione, che varia dal classico standard 20×23, per arrivare a dimensioni XXL, come quelle per i tappetini da banco che misurano anche fino a 47,5 x 67,5 cm.

Grafica e stampa dei tappetini mouse personalizzati

Una volta scelta la qualità del tappetino, è ora di pensare a cosa vuoi comunicare: la superficie ti permette di inserire logo, prodotti, immagini e tutto quello che potrebbe servire alla pubblicità della tua azienda. Ad esempio, potresti riprodurre i colori della tua brand identity.

Anche la stampa ha la sua imprescindibile importanza: i colori devono resistere al passaggio continuo del mouse, rimanendo brillanti, perché così la tua azienda rimarrà viva nella immaginario di chi utilizza il pad.

Per una grafica personalizzata e una stampa a regola d’arte, ti consigliamo di rivolgerti a degli stampatori professionisti, come artigrafichevilla.it, che sapranno consigliarti l’immagine migliore e il tipo di stampa a pantone o in quadricromia che esalterà il prodotto.