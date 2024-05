Visibilia: Sensi, 'invece di dimissioni Santanchè c'è solo mancanza rispetto istituzioni'

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Aspettavamo le doverose, tardive dimissioni di Santanchè. E’ arrivata invece una stizzita replica di un portavoce della ministra, pagato coi soldi di tutti gli italiani evidentemente non per rappresentare ogni cittadino con il suo operato, ma per fare po...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – "Aspettavamo le doverose, tardive dimissioni di Santanchè. E’ arrivata invece una stizzita replica di un portavoce della ministra, pagato coi soldi di tutti gli italiani evidentemente non per rappresentare ogni cittadino con il suo operato, ma per fare polemica di parte, anzi di partito. La segretaria del Partito Democratico ha chiesto un passo indietro a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio per una ministra, la cui posizione ogni giorno che passa si fa sempre più insostenibile, per usare un eufemismo di senso comune, rispetto degli italiani, decoro minimo. La risposta? La più evidente riprova della mancanza di senso delle Istituzioni della ministra e del suo governo, portavoce compreso; un impunito pappappero. Come volevasi dimostrare. Dimissioni. Ora". Così il senatore del Pd, Filippo Sensi.