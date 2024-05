Il cantante Mida di Amici, ha raccontato lati inediti della sua vita con alcune rivelazioni inaspettate, la sua crush di sempre per chi sarebbe

Si è conclusa da pochi giorni l’edizione serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, tra i ragazzi più amati dal pubblico di questa edizione troviamo Mida, il quale, dopo la fine del programma, si è raccontato ai microfoni di RDS Next, svelando un retroscena della sua vita privata e sentimentale.

Amici, chi è la crush storica di Mida: la rivelazione

Il cantante ha affrontato diversi temi inaspettati della sua vita, fra cui una domanda insistente da parte dei suoi fan che si chiedessero la sua reale altezza, ai microfoni della radio ha rivelato: “”La mia altezza precisa è 1 e 91“, altra curiosità da chi avesse ricevuto l’ultimo messaggio su Instagram, “Lorella Cuccarini, ha messo un fuoco alla mia storia“, ha così rivelato Mida. Poco dopo, al cantante è stata posta la domanda su chi fosse la sua crush, alle voci su una presunta attrazione di Mida per la cantante Ana Mena, il ragazzo risponde così: “Niente affatto, è falso. La mia crush di lunga data non è Ana Mena, bensì Lorella Cuccarini,” ha rivelato in modo inaspettato.

Amici, Mida rivela di avere una crush storica: ecco chi è

L’omissione di Gaia nella conversazione ha suscitato disagio tra i fan dei “Gaiamida”, coloro che hanno sostenuto e amato la coppia formata da Mida e la ballerina Gaia durante il programma. Il loro amore è nato e cresciuto all’interno dello show, dando vita a una tenera storia. Tuttavia, la relazione è terminata poche settimane prima della finale, con la decisione di Mida di concentrarsi esclusivamente sulla competizione.