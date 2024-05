A tu per tu con Sarah giovanissima la vincitrice di Amici 23

Milano, 20 mag. (askanews) – Ha conquistato la Finalissima di Amici 23, a coronamento di un percorso straordinario, Sarah, nome d’arte di Sarah Toscano, è stata scelta dal pubblico. E’ arrivata nella scuola di Maria De Filippi senza aver mai preso una lezione di canto ma con grandi doti vocali, ha lavorato tanti e ha sbaragliato la concorrenza.

“Ero in un altro mondo, appena ho visto la carta che si è girata, ero gli abbracciata a Mari e comunque fosse andata sarebbe stato bellissimo per entrambe. Ho avuto un attimo la sensazione di avere le orecchie tappate, di non sentire niente, di non capire dove fossi, di non capire proprio nulla di quello che stava succedendo. Però ero felicissima, ero proprio in un altro mondo. E non me l’aspettavo, non me l’aspettavo però sono tanto contenta e fiera di me stessa” ha detto dopo la vittoria.

Sarah ha compiuto 18 anni nella scuola di Amici, fisicamente sembra la sorellina di Angelina Mango, che dal talent ha spiccato il volo conquistando Sanremo e il pubblico. Adesso è la volta di Sarah.

“Penso che Angelina sia un’artista incredibile. Quando è venuta qua da ha fatto un percorso molto importante e già dall’inizio si vedeva che lei aveva nel sangue, quella voglia di fare musica. E ha una voce e ha un modo di tenere sul palco che sono invidiabile, quindi penso sia un grandissimo modello da cui ispirarsi” .

Adesso inizia il nuovo percorso di Sarah con un Ep “Sarah” e l’Instore Tour, che dal 21 maggio la vedrà impegnata in giro per l’Italia, per presentare il progetto e incontrare i suoi fan.

“La dedico sicuramente alla mia famiglia questa vittoria perché mi hanno comunque sempre aiutato, sempre sostenuto e avere la famiglia dalla tua parte è molto importante l’appoggio dei tuoi cari nelle tue passioni. Quando hai una passione forte è importante che la tua famiglia ti stia vicino. Cosa mi aspetto fuori? Non lo so, non lo so, non ci voglio ancora pensare, sono ancora qua da amici adesso e sono un po’ in una bolla isolata dal mondo esterno e non ho ancora avuto il contatto. Dopo questa esperienza lo scoprirò domani, quando uscirò da qua comunque. E di sicuro non vedo l’ora di andare a casa dei miei genitori e abbracciarli, abbracciare mia nonna, mio fratello, mia sorella”.

Il progetto conterrà alcuni dei brani che Sarah ha presentato durante il programma, come Sexy Magica, il nuovo singolo dalle vibes pop dance pubblicato il 30 aprile, scritto da Raffaele Esposito e Giampiero Gentile, con la produzione di ROOM9, che apre la tracklist e che, al momento dell’uscita, si è confermato l’inedito più ascoltato tra i singoli dei concorrenti di Amici 23.

Oltre a questo, anche Touché, con più di 1,9 milioni di stream solo su Spotify, che aveva convito i professori già dalla prima puntata, Viole e Violini (oltre 1 milione di stream su Spotify) e Mappamondo (1,1 milioni di stream), scritto da Federica Abbate, Francesco Catitti, Raige e Toni Maiello, e prodotto da Katoo e ROOM9, che racconta l’amore degli inizi, quello tra due giovani ragazzi per i quali è tutto nuovo e da scoprire. L’EP “SARAH” conterrà, inoltre, la versione live di Voilà, andata viralissima su TikTok, e l’inedito L’Ultima Volta.