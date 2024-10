Meteo Italia: nuove perturbazioni in arrivo, maltempo in gran parte del Paese

Due ondate di maltempo sembra proprio che stiano colpendo l’Italia una dopo l’altra, portando pioggia e disagi in molte regioni.

La prima è iniziata ieri e continuerà per tutta la giornata di oggi, giovedì, con temporali che in alcune zone potrebbero essere particolarmente forti.

Ma non c’è tempo per tirare un sospiro di sollievo: da domani secondo il meteo arriverà una seconda ondata di brutto tempo che ci terrà compagnia per tutto il weekend. Le regioni più colpite saranno quelle dell’Italia occidentale, in particolare il Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna, dove la pioggia potrebbe cadere in modo abbondante fino a domenica mattina.

Che tempo fa oggi? Il cielo è grigio quasi ovunque, con qualche spiraglio di sole solo al Sud e in Sicilia. Piove in diverse regioni del Nord, in Toscana, nel Lazio e in Sardegna. Attenzione particolare per chi vive sulle coste della Toscana e del Lazio: qui i temporali potrebbero essere particolarmente intensi.

Meteo: ancora maltempo sull’Italia, nelle prossime giornate

Nonostante il maltempo, le temperature rimangono sorprendentemente miti per essere ottobre: si va dai 17 ai 23 gradi, con punte fino a 26 gradi al Sud.

E domani? La situazione non migliorerà. La pioggia continuerà a cadere soprattutto in Liguria e Toscana, con temporali che si estenderanno anche alla Sardegna. Qualche pioggia sparsa interesserà anche altre zone del Centro e del Nord Italia, mentre al Sud e in Sicilia il tempo sarà più tranquillo.

Il consiglio per il weekend? Meglio tenere l’ombrello a portata di mano, soprattutto se vivete nelle regioni occidentali del Paese. Le temperature, comunque, rimarranno piacevoli per la stagione.