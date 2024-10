Un gruppo internazionale di ricercatori ha completato la mappatura di tutti i neuroni del cervello di un moscerino della frutta adulto, con le relative 50 milioni di connessioni.

Mappa del cervello adulto: tracciate le connessioni tra tutti i neuroni

Questo risultato senza precedenti è stato ottenuto dal FlyWire Consortium, un’alleanza di scienziati che include esperti del MRC Laboratory of Molecular Biology di Cambridge e delle università di Princeton, Vermont e Cambridge. I risultati sono stati pubblicati su Nature.

Il diagramma comprende 139.255 neuroni, ed è il primo realizzato per un intero cervello di un animale capace di camminare e vedere. In passato, erano stati mappati solo cervelli più piccoli, come quelli delle larve di moscerino e dei nematodi. I ricercatori considerano questo risultato un primo passo importante verso la mappatura di cervelli più complessi.

Il cervello adulto? Una mappa di neuroni

Poiché il moscerino della frutta è un organismo modello comune nella ricerca scientifica, la sua mappa cerebrale potrebbe aiutare a comprendere meglio il funzionamento dei circuiti neurali.

L’intero cervello del moscerino è stato sezionato in migliaia di fette ultrasottili e scansionato con microscopi elettronici. I dati ottenuti, pari a oltre 100 terabyte, sono stati analizzati grazie all’uso di intelligenza artificiale. Tuttavia, sono stati necessari anni di lavoro manuale per correggere gli errori dell’IA e ottenere una mappa accurata.

Questo lavoro rappresenta un grande progresso nella comprensione dei cervelli e potrebbe aprire la strada a studi su cervelli più complessi, come quello del topo.