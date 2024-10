Incidente A1: scontro tra auto e camion provoca due morti e 13 chilometri di coda

Un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 6:00 di giovedì 24 ottobre ha causato la morte di due persone sull’autostrada A1, che collega Milano a Napoli.

Grave incidente sull’A1 tra auto e camion: due morti e code per 13 chilometri

Lo scontro, verificatosi al chilometro 457, ha coinvolto un’automobile e un camion, con conseguenze tragiche. Le autorità stradali sono subito intervenute sul posto per gestire l’emergenza e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

L’impatto ha creato notevoli problemi alla circolazione, secondo le informazioni fornite da Autostrade per l’Italia, tra Fabro e Attigliano, in direzione Roma, si sono formate code che hanno raggiunto i 13 chilometri. Il traffico è stato deviato su una sola corsia, quella di sorpasso, causando ulteriori rallentamenti.

Per chi viaggia verso Roma, è stato suggerito un percorso alternativo: uscire a Valdichiana e seguire il raccordo Siena-Bettolle verso Perugia, per poi rientrare sull’autostrada A1 ad Orte, sfruttando la superstrada E45.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso, mentre la polizia stradale ha iniziato a raccogliere informazioni per chiarire la dinamica dell’accaduto. Si attendono ulteriori aggiornamenti per determinare le cause esatte dello schianto, che ha provocato due vittime e un blocco prolungato del traffico. Nel frattempo, i disagi per gli automobilisti sono destinati a perdurare fino al ripristino della normale viabilità.