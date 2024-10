Incidente frontale a Roma: 16enne grave

Roma, incidente frontale: 16enne ferito in gravi condizioni

Ore di grande apprensione per la famiglia di un diciassettenne rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Lanuvio, nei pressi di Roma.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 15 dicembre, all’incrocio tra via Astura e via Cisternense. Coinvolti nello scontro una microcar e una Mercedes Classe A. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto è avvenuto intorno alle 16:30, ma le dinamiche precise sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Lo scontro è stato violento, e la microcar è stata completamente distrutta nell’impatto.

I primi soccorsi sono stati allertati dagli automobilisti che, assistendo alla scena, hanno immediatamente chiamato il Numero Unico delle Emergenze, preoccupati per le condizioni dei feriti.

Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari che hanno prestato le prime cure al giovane conducente della microcar. Il ragazzo è stato successivamente trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto a diversi esami per valutare l’entità dei traumi riportati.

Anche il ventiseienne alla guida della Mercedes ha subito lievi ferite ed è stato assistito dal personale medico. La polizia locale di Lanuvio è intervenuta per eseguire i rilievi e chiarire la dinamica dello scontro. L’incidente ha causato rallentamenti al traffico, con lunghe code per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Dopo alcune ore, la situazione è tornata alla normalità.