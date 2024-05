Nel primo pomeriggio di oggi, il celebre fotoreporter Rino Barillari è stato aggredito dall’attore francese Gérard Depardieu a Roma.

Gerard Depardieu aggredisce il re dei paparazzi

Secondo il racconto dello stesso fotografo, riportato dall’Adnkronos, l’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 all’Harry’s Bar di via Veneto. Depardieu era seduto ai tavolini all’aperto del rinomato locale, in compagnia della fidanzata e di altri quattro commensali. La presenza dell’attore non è sfuggita all’occhio esperto di Barillari, che ha colto l’opportunità per un rapido scatto. “Lo avevo intercettato in via Veneto insieme a una donna” ha raccontato ai giornalisti, spiegando “Mi sono avvicinato per fare qualche scatto, che altro avrei potuto fare, quando lei si è avventata contro di me come una furia“.

Colpito con calci e pugni

La donna ha avuto una reazione che nessuno si sarebbe aspettato, afferrando il braccio del paparazzo. In quel momento è intervenuto anche l’attore che, dopo avergli lanciato del ghiaccio, si è scagliato su di lui, colpendolo con tre pugni al volto e facendolo cadere a terra. “Dopo di lei ho preso un paio di cazzotti anche da lui” ha spiegato il 79enne.

La possibile denuncia

Il titolare del locale, Piero Lepore, è accorso immediatamente, prestando i primi soccorsi al fotografo e chiamando l’ambulanza. L’uomo, visibilmente provato, è stato trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti. “Prima vado in ospedale, poi però so’ affari suoi: lo denuncio ai carabinieri” ha commentato.