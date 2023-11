Utilizzare l’intelligenza artificiale con Photoshop? Si può! In questo articolo vedremo come, concentrandoci in particolare su due funzioni: “Riempimento generativo” e “Espansione generativa”. Queste potenti funzionalità permettono di modificare le immagini senza danneggiarne la qualità, aggiungendo, rimuovendo o espandendo i contenuti desiderati. Grazie a semplici richieste testuali in oltre 100 lingue diverse, è possibile creare nuovi contenuti su un livello generativo, offrendo infinite possibilità creative.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale con Photoshop rappresenta una svolta innovativa per la modifica delle immagini. La funzione di “Riempimento generativo”, basata su Adobe Firefly, permette di selezionare l’area circostante dell’immagine per creare un’immagine migliore e ottenere una fusione perfetta. Questa tecnologia è accessibile attraverso un abbonamento a Creative Cloud, Adobe Express, Adobe Firefly e Adobe Stock, che offre crediti mensili per la IA generativa. Inoltre, Photoshop aggiunge automaticamente le credenziali del contenuto alle immagini generate, segnalando chiaramente che sono state create o modificate utilizzando la tecnologia di IA generativa di Firefly. Grazie a queste potenti funzionalità, le possibilità creative nell’editing delle immagini diventano infinite.

Come utilizzare Riempimento generativo nell’immagine

Per utilizzare la funzione di Riempimento generativo nell’immagine con Photoshop, è necessario aprire l’applicazione e accedere all’opzione di modifica dell’immagine desiderata. Una volta aperta l’immagine, selezionare l’area circostante che si desidera migliorare o modificare utilizzando lo strumento di selezione appropriato. Dopo aver selezionato l’area desiderata, andare al menu “Modifica” e scegliere l’opzione “Riempimento generativo”. A questo punto, il software utilizzerà l’intelligenza artificiale per generare una nuova immagine che si adatterà in modo perfetto all’area selezionata. È possibile sperimentare diverse varianti dell’immagine generata seguendo le istruzioni fornite dall’applicazione stessa. Infine, è possibile salvare l’immagine creata o esportarla in formato PNG o JPG, aggiungendo automaticamente le credenziali del contenuto generate da Photoshop.

Generare nuovi sfondi con AI

Per generare nuovi sfondi con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, Photoshop offre la funzionalità di “Espansione generativa“. Questo strumento consente agli utenti di aggiungere o espandere i contenuti delle immagini in modo creativo. Per utilizzare questa funzione, è necessario aprire l’immagine desiderata nell’applicazione e selezionare l’area da espandere o aggiungere. Successivamente, si può accedere al menu “Modifica” e scegliere l’opzione “Espansione generativa”. L’intelligenza artificiale addestrata su centinaia di milioni di immagini Adobe Stock ad alta risoluzione creerà un nuovo sfondo che si integrerà perfettamente con l’immagine originale. È possibile sperimentare diverse varianti del nuovo sfondo seguendo le istruzioni fornite dall’applicazione stessa. Infine, è possibile salvare l’immagine creata o esportarla in formato PNG o JPG, con l’aggiunta automatica delle credenziali del contenuto generate da Photoshop.

In questo articolo, scritto in collaborazione con Syrus Industry, software house romana specializzata in progettazione e sviluppo di progetti informatici con il supporto delle intelligenze artificiali, abbiamo visto come avvalersi dell’intelligenza artificiale per utilizzare Photoshop. Tuttavia, mentre abbracciamo questa nuova tecnologia, è importante riflettere sui possibili impatti etici e sociali che potrebbe comportare. Come la comunità globale si adatta e si adegua all’avanzamento dell’IA in ambito artistico, è fondamentale valutare attentamente le conseguenze e trovare un equilibrio tra l’innovazione tecnologica e la responsabilità sociale.