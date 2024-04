Il peso massimo congolese Ardi Ndembo stava gareggiando in una competizione della Team Combat League quando è stato messo al tappeto dall’avversario Nestor Santana: incosciente sul ring per diversi minuti.

L’annuncio della morte di Ardi Ndembo

«Noi di Viva Promotions piangiamo la perdita di Ardi Ndembo, un talentuoso pugile congolese che è tragicamente scomparso dopo un KO in un match della Team Combat League il 5 aprile. RIP Ardi Ndembo!».

L’incidente che ha portato Ardi Ndembo alla morte

Ardi Ndembo, 27 anni, padre di due figli, stava gareggiando in Florida il 5 aprile quando è stato fermato in un round da Nestor Santana. Il pugile congolese, che aveva un record impeccabile di 8-0 prima del combattimento, è stato lasciato incosciente per diversi minuti prima di essere portato in un ospedale locale.

E’ stata avviata una raccolta fondi per la famiglia di Ndembo che attualmente ammonta a oltre $ 9000.

Il ricordo di Ardi Ndembo

Nella Team Combat League i pugili gareggiano in squadre e Ndembo rappresentava la Las Vegas Hustle.

Lo zio di Floyd Mayweather, che fa parte della squadra di Las Vegas, ha reso omaggio al pugile: