Nel corso della notte fra l’8 e il 9 maggio, l’esercito di Israele ha sferrato nuovi pesanti attacchi in un quartiere di Gaza City: da quanto apprendono fonti arabe, sarebbero morti almeno 4 palestinesi. A loro si aggiungono, poi, altri 16 feriti.

Raid di Israele a Gaza City: l’attacco della notte

A raccontarlo per primo è stato l’organo di stampa arabo ‘Al Jazeera‘, che ormai da 7 mesi fornisce tutti i giorni le ultime notizie su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito dalla testata, nel corso della notte fra ieri e oggi, Israele avrebbe sferrato un nuovo attacco che ha avuto come obiettivo Gaza City. Nel raid dell’Idf sarebbero morti 4 palestinesi e altri 16 sarebbero rimasti feriti. In particolare, l’Idf ha concentrato i suoi sforzi bellici contro un edificio residenziale nel quartiere meridionale di al-Zaytoun. Non solo, l’esercito di Israele avrebbe colpito con la sua artiglieria anche al-Sabra, altro quartiere sito vicino a Rafah.

Guerra in Medio Oriente: 15 mila bambini sono morti dal 7 ottobre

Nella giornata di ieri, poi, il servizio stampa di Hamas, ha comunicato che dal 7 ottobre a questa notte, sarebbero 15 mila i bambini che hanno perso la vita nell’enclave. Qualche decina, spiega Hamas attraverso un canale Telegram, sono morti per malnutrizione, ma tantissimi altri hanno perso la vita sotto le bombe. A questi si devono aggiungere 17 mila minori rimasti orfani dal giorno in cui Israele ha iniziato le sue operazioni nella Striscia di gaza.