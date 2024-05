L’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, avverte sulla necessità di cessare il fuoco

L’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha espresso profonda preoccupazione riguardo all’attuale situazione nella striscia di Gaza.

Borrel avverte: “Operazione a Gaza sarebbe devastante”

Borrell ha dichiarato che l’attuazione di un’operazione terrestre a Rafah potrebbe portare a conseguenze umanitarie devastanti e inaccettabili. Ha sottolineato l’urgenza di un cessate il fuoco immediato e della liberazione incondizionata di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas.

Borrell ha evidenziato la crescente carestia nell’enclave palestinese e ha esortato Israele a garantire un accesso umanitario adeguato per affrontare questa emergenza. Queste dichiarazioni sono giunte in un momento di tensione crescente nella regione, con violente ostilità in corso tra Israele e Hamas.

Borrel: “Sono urgenti un cessate il fuoco immediato”

La comunità internazionale, inclusa l’Unione europea, ha continuato a sollecitare il rispetto del diritto internazionale umanitario e la protezione dei civili durante il conflitto. Tuttavia, la situazione rimane estremamente tesa e incerta, con il rischio di ulteriori escalation e perdite umane.

Le parole di Borrell riflettono l’urgenza di una risoluzione pacifica e la necessità di un impegno concreto per alleviare le sofferenze umanitarie nella striscia di Gaza. Si spera che la pressione internazionale possa contribuire a promuovere il dialogo e a porre fine alle ostilità in corso.