Nuovo lancio di missili dalla Corea del Nord: razzi diretti verso il Mar del Giappone

Non è passato nemmeno un mese dall’ultimo lancio che la Corea del Nord è tornata ad effettuare un nuovo test missilistico. La notizia è stata condivisa dall’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap News e stando ai primi dettagli in merito, sembra che i vettori, al momento ancora sconosciuti, si stiano dirigendo verso il Mar del Giappone.

La Corea del Nord lancia altri missili balistici

La notizia del nuovo lancio da parte della Corea del Nord è avvenuto intorno alle ore 8:26 italiane da parte dell’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap News. Al momento le informazioni in merito al nuovo test sono ancora poche, ad esempio non è ancora nota la natura dei vettori utilizzati da questo ennesimo test.

L’unica cosa che sembra quasi certa è la direzione che i missili stanno percorrendo, e a quanto pare il bersaglio scelto sembra essere il Mar del Giappone, come è accaduto anche in passato. Quando la notizia è stata condivisa, i vettori erano ancora in volto, per questo motivo non si è potuto stabilire con precisione dove sarebbero atterrati.

In ogni caso questo nuovo lancio non sembra essere avvenuto per caso, il test coincide infatti con la visita di Vladimir Putin nella città di Harbin nel nordest della Cina. Mentre un’altra tesi suggerisce che il tutto sia una sorta di risposta ad una recente esercitazione aerea congiunta tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti.