La Corea del Nord continua a lanciare missili: almeno un razzo confermato da Seul

La Corea del Nord continua senza sosta i suoi lanci missilistici e, stando a quanto riportato dal Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano, il governo di Pyongyang avrebbe lanciato almeno un razzo balistico verso il mar del Giappone. Seul ha parlato di un non meglio identificato missile balistico, mentre non è ancora chiaro se ne sia stato lanciato effettivamente solo uno o di più.

Nuovo lancio missilistico

Nella giornata di oggi è stato registrato un nuovo lancio missilistico da parte della Corea del Nord verso il mar del Giappone. A dare l’annuncio è stato il Comando di stato maggiore congiunto sudcoreano che hanno parlato di un non meglio identificato missile balistico sottolineando poi la possibilità che potrebbero essere stati lanciati più missili.

I militari di Seul non sono però entrati troppo nel dettaglio, specificando che al momento stanno lavorando per analizzare la situazione. L’ennesimo lancio da parte della Corea del Nord potrebbe però essere diverso dagli altri, questo è infatti il primo che ha effettuato dopo aver testato un nuovo vettore balistico a raggio intermedio dotato di testata ipersonica.

Ciò non cambia però la strategia di Pyongyang che di recente sembra aver premuto l’acceleratore per quanto riguarda questi lanci missilistici per potenziare le proprie capacità militari.