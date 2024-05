Scoperti scheletri umani senza mani e piedi sotto la casa del criminale di guerra nazista Hermann Göring. Il macabro ritrovamento è stato fatto da archeologi amatoriali.

Scheletri senza mani e piedi sepolti sotto la casa di un gerarca nazista: il ritrovamento

Archeologi amatoriali hanno fatto una macabra scoperta, che non avrebbero mai immaginato di fare. Hanno trovato cinque scheletri umani privi di mani e piedi sepolti sotto l’ex casa del criminale di guerra nazista Hermann Goring, nel quartier generale militare, la “Tana del Lupo” di Hitler, in Polonia. I resti, che pare siano di una famiglia, sono stati scoperti nell’ambito di uno scavo nel sito vicino alla città nord-orientale di Kętrzyn, dove i leader nazisti trascorsero gran parte della seconda guerra mondiale. Il ritrovamento è avvolto nel mistero per quanto riguarda l’identità delle vittime, le circostanze della sepoltura e la possibilità che il Reichsmarschall sapesse che le ossa si trovavano lì mentre ci viveva.

Si tratta di un edificio in mattoni, in un tratto di brughiera boscosa presso l’ex Wolfsschanze nazista. Era oggetto di attenzioni, pellegrinaggi e studi ancora prima del ritrovamento, con oltre 200.000 visitatori ogni anno. Oktavian Bartoszewski, editore della rivista Relikte der Geschichte (Reliquie della Storia), ha dichiarato che il team Fundacja Latebra ha lavorato per diversi anni nel luogo, trovando diversi oggetti ma non gli scheletri. Gli archeologi sono rimasti scioccati quando hanno scoperto un teschio.

Ritrovamento sotto casa di Göring: i dettagli

Gli scavi hanno rivelato cinque scheletri che, secondo le analisi, erano tre adulti, un adolescente e un bambino. “È stata la cosa più orribile che abbiamo trovato” ha dichiarato Bartoszewski parlando del bambino. “Erano tutti distesi uno accanto all’altro, nella stessa direzione” ha aggiunto. Nessuno aveva tracce di vestiti o altri oggetti, per cui probabilmente sono stati tutti spogliati prima della sepoltura. Potrebbe essere possibile che le ossa delle mani e dei piedi si siano decomposte, ma non si può escludere che siano state amputate. I media hanno rivelato che la famiglia potrebbe essere stata vittima di omicidio di massa, ma non per forza compiuto dai nazisti. Non si sa se il gerarca nazista era a conoscenza della presenza dei corpi.