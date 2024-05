Eleonora Giorgi accompagna il figlio all'altare: momenti speciali in famiglia

Momenti speciali in famiglia per Eleonora Giorgi, dopo la recente operazione. L’attrice ha accompagnato il figlio all’altare per le sue seconde nozze.

Eleonora Giorgi ha accompagnato il figlio all’altare

Eleonora Giorgi è apparsa sui social network felice per il matrimonio del figlio Andrea Rizzoli. L’attrice ha accompagnato il figlio all’altare, nel giorno delle nozze con la compagna Serena Meriggioli, make up artist a cui è legato da tempo, dopo la fine del suo matrimonio con Alice Bellagamba. “Il mio Andrea si è sposato” ha scritto Eleonora Giorgi su Instagram, condividendo una foto del figlio primogenito, nato nel 1980 dal matrimonio con Angelo Rizzoli, dal quale si è separata nel 1984.

Presenti al matrimonio anche Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Al matrimonio di Andrea Rizzoli erano presenti anche Paolo Ciavarro, secondogenito di Eleonora Giorgi, avuto con Massimo Ciavarro, e la compagna Clizia Incorvaia, anche loro in procinto disposarsi in Versilia. L’attrice ha affrontato un momento particolarmente complicato della sua vita, ma si è goduta questa giornata di grande gioia, mentre accompagnava il figlio all’altare.