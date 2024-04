Eleonora Giorgi, prima foto post intervento per la rimozione del tumore

Eleonora Giorgi, prima foto post intervento per la rimozione del tumore: come sta l'attrice?

A distanza di qualche settimana dall’intervento per la rimozione del tumore, Eleonora Giorgi è tornata a mostrarsi sui social. La prima foto la ritrae accanto ad una delle persone più importanti della sua vita.

Un mese fa, Eleonora Giorgi veniva ricoverata in una nota clinica del quartiere Monteverde di Roma per essere sottoposta ad un intervento per la rimozione di un tumore al pancreas. Nelle ultime ore, l’attrice è tornata a mostrarsi sui social, con uno scatto che la ritrae con una delle persone più importanti della sua vita.

Eleonora Giorgi “come una fenice”

Nella prima foto post intervento, Eleonora è accanto alla futura nuora Clizia Incorvaia. Fin dall’inizio della relazione con il figlio Paolo Ciavarro, la Giorgi si è mostrata molto affettuosa e oggi, a distanza di anni, adora la mamma del nipotino. A didascalia dello scatto, Clizia ha scritto: “Come una fenice“. Il riferimento, ovviamente, è all’uccello mitologico che risorge dalle ceneri.

Come sta Eleonora Giorgi?

Eleonora Giorgi ha affrontato l’intervento per la rimozione del tumore dopo essersi sottoposta ad un ciclo di chemioterapia. Poco prima di finire in sala operatoria, aveva dichiarato:

“C’è stato un cammino di 3/4 mesi di chemio. Il mio corpo ha reagito bene e il maledetto tumore si è come necrotizzato, è meno reattivo. E’ un po’ intontito e alle corde, ma ci dobbiamo sbrigare e toglierlo. In Italia su questo tipo di operazioni abbiamo risultati molto alti, sono fiduciosa. Sono felice che sia possibile. Ho un po’ di paura ma mi abbandonerò”.

Al momento, l’attrice non ha ancora aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute post intervento.