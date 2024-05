Greta Rossetti nella bufera per un discorso social sulla violenza: piovono critiche.

Greta Rossetti è finita al centro di una vera e propria bufera social. L’ex concorrente del GF ha fatto un discorso sulla violenza e i fan l’hanno criticata a causa del fratello Josh.

Greta Rossetti nella bufera: piovono critiche

Con una serie di Instagram Stories, Greta Rossetti si è detta sconvolta dalla violenza giovanile che viene mostrata sui social. L’ex gieffina ed ex tentatrice di Temptation Island ha ammesso di sentirsi scoraggiata davanti a situazioni in cui i ragazzini si picchiano per i motivi più disparati, spesso anche banali.

Il discorso di Greta Rossetti sulla violenza

Greta Rossetti ha tuonato:

“Non siete fighi se prendete a calci un cane, non siete fighi se fate del male a una donna. Ma perché non pensate a costruirvi un futuro o a studiare?”.

In conclusione, l’ex gieffina ha anche lanciato un appello ai giovani che la seguono: lasciare perdere la violenza per dedicarsi a qualcosa di più edificante.

Le critiche a Greta Rossetti

Il discorso della Rossetti non è sbagliato, eppure è finita ugualmente nella bufera. Il motivo? Gli episodi di violenza che hanno coinvolto il fratello Josh, che nelle settimane scorse ha tentato di picchiare Massimiliano Varrese e ha minacciato di morte Gabriele Parpiglia. Non a caso, tra le tante critiche si legge: