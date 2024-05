Il presunto Fleximan, che abbatteva gli autovelox in Veneto, è stato scoperto e fermato.

I carabinieri hanno fermato il presunto Fleximan, lo sconosciuto che abbatteva gli autovelox in Veneto, poi imitato in altre regioni.

Scoperto Fleximan: chi è l’uomo che ha abbattuto gli autovelox

Il presunto Fleximan, che abbatteva gli autovelox in provincia di Rovigo, nel Veneto, e che è stato imitato anche in altre regioni, è stato individuato e denunciato dai carabinieri di Adria e dal Nucleo operativo radiomobile. Si tratta di un uomo di 42 anni, residente in Polesine, ma nato a Padova.

Fermato Fleximan: perquisita la sua abitazione

I militari hanno perquisito la sua abitazione e sono stati sequestrati elementi necessari per l’indagine. Nei suoi confronti si ipotizza il reato di danneggiamento. L’uomo ha sempre usato lo stesso modus operandi, ovvero un taglio netto con il flessibile del palo che sorregge l’autovelox.

Gli vengono attribuiti cinque episodi in provincia di Rovigo, ovvero due danneggiamenti a Bosaro il 19 maggio e il 19 luglio dell’anno scorso, a Corbola e a Talgio di Po alla vigilia di Natale, e poi a Rosolina lo scorso 3 gennaio. In quest’ultimo caso è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.