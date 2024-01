Autovelox, il primo Fleximan denunciato

Ieri sera, martedì 30 gennaio 2024, è andata in onda, in prima serata su Italia 1, una nuova puntata de Le Iene. Tra i tanti servizi che i telespettatori hanno potuto visionare, uno è stato dedicato al primo Fleximan. Alice Martinelli, una delle iene, è riuscita a rintracciare l’uomo che è stato denunciato per aver recato danni a degli autovelox mediante un flex.

Le parole del Fleximan

Il Fleximan ha fatto ben intendere che prima degli autovelox dovrebbero essere sistemate altre cose. L’uomo ha infatti affermato che niente viene messo al suo posto e persino le strade non sono buone, anzi. Il Fleximan ha aggiunto che con gli autovelox i comuni fanno cassa.

Autovelox, Fleximan non un caso isolato

Questo Fleximan è un operaio del Verbano, in Piemonte. Eppure pare non essere affatto un caso isolato. Soprattutto in questi ultimi periodi, infatti, ci sono stati altri casi di danni agli autovelox. Casi segnalati in particolare nel settentrione, tra la Lombardia e il Veneto. Nonostante le varie situazioni e le indagini che sono in corso, al momento è proprio il Fleximan piemontese il primo e quindi l’unico ad essere stato denunciato per i danneggiamenti a delle strutture degli autovelox.