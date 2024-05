Calcio, incidente stradale per l'attaccante Niang: colpisce auto in sosta, po...

L’attaccante dell’Empoli M’baye Niang, ieri sera, 6 maggio, poco dopo le 21, è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Insieme a un’altra persona era su una Mercedes che avrebbe colpito un furgone e due auto in sosta, su una delle quali c’era a bordo una persona, prima di finire la corsa contro un muro.

Nuovo incidente per l’attaccante dell’Empoli Niang

Nella serata di ieri un Suv Mercedes di colore grigio avrebbe centrato due veicoli in sosta lungo via Ferruccio Busoni distruggendo un camioncino bianco e colpendo un’altra autovettura.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nell’impatto né c’è stato bisogno dell’intervento dei soccorsi, tuttavia sul posto è sopraggiunta la polizia per i sopralluoghi del caso.

Chi fosse al volante della Mercedes non è ancora stato chiarito, poiché quando è giunta la Polizia sia Niang che la persona che era in sua compagnia non erano a bordo della Mercedes.

L’incidente di M’baye Niang

Niang non è nuovo a questioni di questo genere come accaduto lo scorso 20 febbraio quando aveva terminato ancora una volta la propria corsa contro altre auto parcheggiate a bordo strada. In quel caso Niang era stato trasportato all’ospedale in codice verde, senza riportare conseguenze.

Le condizioni di Niang dopo l’incidente

Nella giornata di oggi l’attaccante è stato regolarmente a disposizione del tecnico dei toscani, Davide Nicola, per la seduta di allenamento pomeridiano in vista della sfida di domenica, 12 maggio, contro la Lazio.